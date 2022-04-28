مواصفات ومميزات سيارة Ferrari 296 GTS الجديدة

الزهدي

أزالت شركة فيراري الستار عن سيارتها الجديدة Ferrari 296 GTS، وبفضل أسلوب شركة فيراري في التصميم،  سوف تزود السيارة بسقف صُلْب قابل للطي، ويستغرق فتح أو إغلاق السقف القابل للطي إلى 14 ثانية تقريبا، وفي موضوعنا لهذا اليوم سوف نستعرض عليكم مواصفات ومميزات سيارة Ferrari 296 GTS الجديدة.

Ferrari 296 GTS

مواصفات ومميزات التصميم الخارجي لسيارة Ferrari 296 GTS

Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS

سيارة فيراري الجديدة مصنوعة من هيكل معدني مدمج مع ألياف الكربون المتين، وتصل كتلة السيارة وهي فارغة حوالي 1540 كيلو غرام.

وقمرة قيادة السيارة فهي أنيقة غاية في الروعة والتميز التقني بفضل تزودها بشاشات متطورة في واجهة القيادة صممت لتضم عدادات إلكترونية وأقسام للتحكم في جميع إعداداتها، ولا ننسى اللمسة الإبداعية التي حصلت عليها المقاعد الرياضية والمقود الرياضي الأنيق والمتميز.

Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS

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مواصفات ومميزات محرك سيارة Ferrari 296 GTS

تولد محركات 296 GTS عزما كليا يصل إلى 830 حصانا، وهذا بفضل محركاتها التي تنتج منظومة هجينة  تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية.

ويمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 KM/H حوالي 2.9 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 330 KM/H.

المصدر : Ferrari

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الزهدي

كاتب لذا موقع نجوم مصرية، أحب جدا مجال التدوين خصوصا التدوين في مجال التكنولوجيا لنقل الخبر بأحسن صورة ممكنة، ومن هواياتي البرمجة والقراءة والبحث.



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