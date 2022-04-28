أزالت شركة فيراري الستار عن سيارتها الجديدة Ferrari 296 GTS، وبفضل أسلوب شركة فيراري في التصميم، سوف تزود السيارة بسقف صُلْب قابل للطي، ويستغرق فتح أو إغلاق السقف القابل للطي إلى 14 ثانية تقريبا، وفي موضوعنا لهذا اليوم سوف نستعرض عليكم مواصفات ومميزات سيارة Ferrari 296 GTS الجديدة.

مواصفات ومميزات التصميم الخارجي لسيارة Ferrari 296 GTS

سيارة فيراري الجديدة مصنوعة من هيكل معدني مدمج مع ألياف الكربون المتين، وتصل كتلة السيارة وهي فارغة حوالي 1540 كيلو غرام.

وقمرة قيادة السيارة فهي أنيقة غاية في الروعة والتميز التقني بفضل تزودها بشاشات متطورة في واجهة القيادة صممت لتضم عدادات إلكترونية وأقسام للتحكم في جميع إعداداتها، ولا ننسى اللمسة الإبداعية التي حصلت عليها المقاعد الرياضية والمقود الرياضي الأنيق والمتميز.

مواصفات ومميزات محرك سيارة Ferrari 296 GTS

تولد محركات 296 GTS عزما كليا يصل إلى 830 حصانا، وهذا بفضل محركاتها التي تنتج منظومة هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية.

ويمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 KM/H حوالي 2.9 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 330 KM/H.

المصدر : Ferrari