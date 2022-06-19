مواصفات ومزايا واسعار الوحش الروسي سيارة Lada Niva 2022 العملاقة

أعلنت شركة السيارات الروسية عن انطلاق الوحش الروسي Lada Niva 2022 من جديد، أو ما تُعرف بـ “لادا برونتو” ذو الدفع الرباعي بشكل جذاب ورائع، حيث تجمع بين التصاميم العصرية والكلاسيكية التي جعلت شكلها فريد والأكثر طلبًا حاليًا، ذلك وغيرهم من الميزات والتقنيات التي سنعرضها عليك بالتفصيل بالإضافة إلى سعرها في الأسواق، تابع معنا.

مواصفات سيارة Lada Niva 2022

يبلغ سعة الماتور الخاص بها 1600 سي سي تقريبًا، وقوة حصان مقدارها 114 حصان.

يتوافر بها موتور آخر يبلغ سعته 2000 سي سي تقريبًا، وقوته 168 حصان.

الموتور الأول مقترن بفتيس يدوي، عكس الموتور الآخر يقترن بموتور أوتوماتيكي به 6 نقلات مختلفة.

تتميز بقوة علاجتها حيث تم صنع عجلات السيارة من البلاستيك المقوى.

مقاس جنوط العجلات يبلغ 15 بوصة.

كما أنها تعمل بالحقن الإلكتروني للفرامل العادية والمانعة للانغلاق، نوعها ABS.

تتميز بوجود مخارج AUC وكما تم تزويدها أيضا بمنافذ USB.

مزودة بخاصية الشحن الهوائي للهواتف، والبلوتوث.

يدعم أندرويد أوتو، آبل كار بلاي.

بها إضاءات بالسقف، ومقاعدها واسعة ومريحة ودافئة.

بها مكيف هوائي يعمل بكفاءة عالية.

عيوب سيارة لادا نيفا 2022

هناك العديد من المواصفات الداخلية للسيارة التي قد لا تليق للبعض بالرغم من تصاميم السيارة وتقنياتها الذكية، لذا نطلق عليها عيوب ويجب أن تكون على دراية بها، وهي:

ضيق الصالون الداخلي بالرغم من كبر حجمها من الخارج.

ناقل الحركة للموتور ليس أوتوماتيكيا بل مانيوال.

بها بابين فقط وليس أربعة.

ثباتها ضعيف بالطرق السريعة.

صندوق التخزين الخاص بها “الحقيبة” صغير.

قد يكون الموتور بطئ بعض الأوقات؛ ما يؤثر على سرعة السيارة.

أسعار سيارة Lada Niva 2022 في الأسواق المحلية والعالمية

يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة لادا نيفا 2022: 623 روبل روسي تقريبًا، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية لهذه السيارة 711000 روبل روسي.

أما في الأسواق السعودية تتوافر منها الفئة الأولى فقط بسعر 36850 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعره سيارة لادا نيفا 2022 في الأسواق الأمريكية من 582- 9.735 دولار للفئتين.

سعر سيارة Lada Niva في الأسواق المصرية