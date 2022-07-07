الأكثر مبيعًا| هيونداي أيونيك 5 سيارة العام الأكثر فخامة وإمكانيات

استطاعت سيارة هيونداي أيونيك 5 الرائعة، أن تحصل على سيارة العام الأكثر مبيعًا في الكثير من الدول، نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات مدهئة وتصميم فريد وسعر منناسب، وحققت مؤخرًا خلال شهر يونيو 2022 أرقام قياسية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية،حتى أصبح الطلب عليها أكثر من المعروض، تتوفر السيارة بـ 7 فئات مختلفة، نتناول معكم أسعارهم وأبرز المواصفات.

إمكانيات هيونداي أيونيك 5

السيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل.

مدمجة مع تقنية متقدمة.

تتوفر بتصميم مستقبلي.

تصميم داخلي متعدد الاستخدامات.

تدعم سرعات شحن مذهلة تصل إلى 350 كيلوواط.

ويبلغ مدى القيادة التقديري 303 أميال.

مواصفات أخرى

تتوفر أيضًا مع الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي. ينتج EV ute ما بين 168 و 320 حصان. ويتميز تصميمها الداخلي الصديق للبيئة بلوحة عدادات. تدعم جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة. توفر وسائل الأمان والسلامة. مقاعد أمامية قابلة للإمالة مع مساند للقدمين. ومساحة فسيحة للركاب.

سيارات أخرى من هيونداي:

أيونيك Ioniq 6 الأكثر أناقة بتصميم فريد وإمكانيات ثورية

ستارجازر Stargazer تخطف الأنظار بتصميم عصري

أسعار السيارة