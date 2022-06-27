مواصفات السيارة المنتظرة هوندا CR-V 2023 الأكثر فخامة

كشف العديد من التقارير عن المواصفات والصور الخاصة بالسيارة اليابانية الجديدة هوندا CR-V 2023، والتي حملت العديد من المفاجأت من حيث الإمكانيات المتوقع أن تأتي بها، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وتم تداول فيديو تشويقي لشكل وتصميم السيارة الرائع، والتي سيتم تزويدها بجميع وسائل الأمان والسلامة والتقنيات الحديثة والرفاهيات والكماليات المطلوبة.

مواصفات سيارة هوندا CR-V 2023

تُعد سيارة هوندا CR-V 2023 مركبة دفع رباعي.

تملك مصابيح أمامية مجددة مع مصابيح LED تعمل في النهار.

مزودة بشبكة أكثر بروزًا وحجمها أكبر وذات اللون الأسود في هذا الهايبرد.

تملك فتحات سفلية على المصد للتهوية، بما في ذلك أغطية باللون الفضي.

لا يشبه التصميم سيارة سيارات CRV القديمة التي تحتوي على منحنيات من الأمام ومن الخلف تم تحديث تصميم أحدث طراز من هوندا 2023، مع تقديم مصابيح خلفية على شكل حرف L على شكل أعمدة D-pillars، مع مصابيح LED لتكون عصرية أكثر.

مواصفات داخلية وخارجية

مزودة بفتحات مغطاة بشبكة مثل خلية النحل. تحتوي على أزرار ومفاتيح من سيفيك. بالإضافة إلى ناقل نقل حركو ذات تصميم عادي. تزين هذه المناطق من الألومنيوم والحواف باللون الأسود ذات اللامعان. المقاعد مغطاة من الجلد على شكل ثقوب بالإضافة إلى اللون البني.

كما تملك السيارة مكيف هواء أتوماتيكي ثنائي، وشاحن لاسلكي.

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