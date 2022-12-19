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إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار)

معز الصافي

أعلنت شركة لكزس عن الجيل الثاني وهي سيارة NX 2022 الجديدة التي حققت أكبر نسبة مبيعات في سوق السيارات العالمي، وقررت الشركة تقديم سلسلة من المميزات والتقنيات لسيارة لكزس NX 2022 الجديدة، مزودة بالعديد من الوسائل الحديثة والتقنيات العصرية وأنظمة السلامة والأمان والتصميم الرائع.

إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار)

محرك لكزس NX 2022

هناك ثلاث محركات من سيارة لكزس NX 2022 والتي توفر نظام الدفع الأمامي والدفع الكلي العجلات وهم كالتالي:

المحرك الأول

محرك رباعي الأسطوانات
سعة المحرك 2.5 لتر
قوة 203 حصان
عزم دوران 249 نيوتن/ متر (5000 دورة × الدقيقة)
محرك التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة
نظام دفع أمامي
ناقل حركة أوتوماتيك (ثماني سرعات)

إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار) 1 19/12/2022 - 11:19 م

المحرك الثاني

محرك توربو (رباعي الأسطوانات)
سعة المحرك 2.4 لتر
قوة المحرك 275 حصان
عزم دوران 429 نيوتن/ متر (3600 دورة × الدقيقة)
المحرك التوربيني التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة × 6.8 ثانية
إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار) 2 19/12/2022 - 11:19 م
إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار)

المحرك الثالث

محرك 4 سلندر 1 مزدود (بمحركين كهربائيين)
سعة المحرك 2.5 لتر
قوة المحرك 239 حصان
نقل الحركة الهجينة تسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة
ناقل حركة أوتوماتيك

إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار) 3 19/12/2022 - 11:19 مإبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار) 4 19/12/2022 - 11:19 م

تصميم لكزس NX 2022 الخارجي

تم كشف الستار عن لكزس NX بشكلها المطور من تصميم الجيل السابق، التي تتميز من خلال الشبكة الأمامية الضخمة الموجودة في مستوى أكثر انخفاضاً بالمقارنة مع الموديل السابق التي تحتوي على:

مصابيح أمامية نهارية
مرايا جانبية سوداء
مقابض أبواب كهربائية
شريط إضاءة متصل بالواجهة

إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار) 5 19/12/2022 - 11:19 مإبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار) 6 19/12/2022 - 11:19 م

تصميم لكزس NX 2022 من الداخل

تحتوي السيارة NX 2022 على نظام الوسائط المتعددة وعلى طريقة جديدة للتفاعل، ويشمل التصميم الداخلي وحدة تحكم جديدة تتمحور حول لوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة ومن أهم المواصفات الداخلية للسيارة هي:

شاشة مقاس 9.8 / 14 بوصة للمعلومات والترفيه
نظام صوتي جديد
شاحن لاسلكي مطور
مقاعد خلفية كبيرة الحجم عن الموديل السابق
تدفئة للمناطق الثلاثة المنفصلة
USB لها مدخلين
إضاءات داخلية بمناطق مختلفة

إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار) 7 19/12/2022 - 11:19 مإبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار) 8 19/12/2022 - 11:19 م

أنظمة الأمان والسلامة

RSI مساعد قراءة لافتات الطريق
LKA نظام المساعدة للحفاظ على المسار
FCA نظام مساعدة لتفادي الاصطدام الأمامي
ACC لتثبيت السرعة التكيفي

سعر لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية

سعر لكزس NX 350 AA 209.300 ريال سعودي
سعر لكزس NX 350 BB 246.100 ريال سعودي
سعر لكزس NX 350 FF 251.850 ريال سعودي
سعر لكزس NX 350h AH 216.200 ريال سعودي
سعر لكزس NX 350h BH 253.000 ريال سعودي
سعر لكزس NX 350h HH 263.350 ريال سعودي
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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