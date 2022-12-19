إبداع لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية بجودة قيادة رائعة وتصميم فخم (الأسعار)

أعلنت شركة لكزس عن الجيل الثاني وهي سيارة NX 2022 الجديدة التي حققت أكبر نسبة مبيعات في سوق السيارات العالمي، وقررت الشركة تقديم سلسلة من المميزات والتقنيات لسيارة لكزس NX 2022 الجديدة، مزودة بالعديد من الوسائل الحديثة والتقنيات العصرية وأنظمة السلامة والأمان والتصميم الرائع.

محرك لكزس NX 2022

هناك ثلاث محركات من سيارة لكزس NX 2022 والتي توفر نظام الدفع الأمامي والدفع الكلي العجلات وهم كالتالي:

المحرك الأول

محرك رباعي الأسطوانات سعة المحرك 2.5 لتر قوة 203 حصان عزم دوران 249 نيوتن/ متر (5000 دورة × الدقيقة) محرك التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة نظام دفع أمامي ناقل حركة أوتوماتيك (ثماني سرعات)

المحرك الثاني

محرك توربو (رباعي الأسطوانات) سعة المحرك 2.4 لتر قوة المحرك 275 حصان عزم دوران 429 نيوتن/ متر (3600 دورة × الدقيقة) المحرك التوربيني التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة × 6.8 ثانية

المحرك الثالث

محرك 4 سلندر 1 مزدود (بمحركين كهربائيين) سعة المحرك 2.5 لتر قوة المحرك 239 حصان نقل الحركة الهجينة تسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة ناقل حركة أوتوماتيك

تصميم لكزس NX 2022 الخارجي

تم كشف الستار عن لكزس NX بشكلها المطور من تصميم الجيل السابق، التي تتميز من خلال الشبكة الأمامية الضخمة الموجودة في مستوى أكثر انخفاضاً بالمقارنة مع الموديل السابق التي تحتوي على:

مصابيح أمامية نهارية مرايا جانبية سوداء مقابض أبواب كهربائية شريط إضاءة متصل بالواجهة

تصميم لكزس NX 2022 من الداخل

تحتوي السيارة NX 2022 على نظام الوسائط المتعددة وعلى طريقة جديدة للتفاعل، ويشمل التصميم الداخلي وحدة تحكم جديدة تتمحور حول لوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة ومن أهم المواصفات الداخلية للسيارة هي:

شاشة مقاس 9.8 / 14 بوصة للمعلومات والترفيه نظام صوتي جديد شاحن لاسلكي مطور مقاعد خلفية كبيرة الحجم عن الموديل السابق تدفئة للمناطق الثلاثة المنفصلة USB لها مدخلين إضاءات داخلية بمناطق مختلفة

أنظمة الأمان والسلامة

RSI مساعد قراءة لافتات الطريق LKA نظام المساعدة للحفاظ على المسار FCA نظام مساعدة لتفادي الاصطدام الأمامي ACC لتثبيت السرعة التكيفي

سعر لكزس NX 2022 الجديدة في السعودية