الأقوى والأحدث شانجان UNI T 2023 بتصميم فخم وتكنولوجيا متطورة وسعر مثالي
شكل مبهر وفخم سجلت به سيارة شانجان UNI T 2023 الجديدة ظهورها الأول، لتخطف الأنظار برونقها الخاص والتصميم الخارجي العصري والديناميكية العالية، سيارة متعددة الاستخدامات تحمل كافة التقنيات الحديثة ووسائل السلامة والأمان، فضلاً عن سعرها المناسب، وسط توقعات بتحقيقها نسب مبيعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
أداء شانجان UNI T 2023
|محرك
|بنزين رباعي الأسطوانات
|السعة
|1.5 لتر
|القوة
|177 حصان
|معدل استهلاك الوقود
|17.3 كم/ لتر
|ناقل حركة أوتوماتيكي
|مكون من 7 سرعات
|نظام دفع
|أمامي
التصميم الخارجي والداخلي والتقنيات
|التصميم الخارجي
|التصميم الداخلي والتقنيات
|مرايا جانبية قابلة للطي ومصد أمامي ضخم
شبكة أمامية مصنوعة من الكروم اللامع
مصابيح نهارية بتقنية LED
عجلات ألومنيوم مقاس 21 إنش
|مسّاحات مطر أوتوماتيكية
شاحن لاسلكي
لوحة قيادة مضيئة
شاشة ترفيه وبانوراما ونظام ملاحة
اتصال USB
بلوتوث
التحكم من خلال الأوامر الصوتية
نظام صوتي فاخر و 12 مكبر صوت
صندوق خلفي كهربائي
نظام تبريد وتدفئة للمقاعد
أنظمة الأمان والسلامة
تتمتع سيارة شانجان يونيت 2023 الجديدة، بأنها مزودة بكامل وسائل الأمان والسلامة للسائق والركاب، ومن أبرزها نظام تحذير مغادرة المسار ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، بالإضافة إلى نظامي التحكم في الثبات والتحكم في الانزلاق، كما تدعم السيارة جميع أنظمة التحكم في الفرامل، مثل تقنية دعم المكابح، ونظام المساعدة في المرتفعات، فضلاً عن مانع الاصطدام، ووجود أنوار نهارية.
أسعار سيارة شانجان UNI T 2023
|شانجان UNI-T ايليت 2023
|98,585 ريال سعودي
|شانجان UNI-T SVP 2023
|110,285 ريال سعودي
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