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الأقوى والأحدث شانجان UNI T 2023 بتصميم فخم وتكنولوجيا متطورة وسعر مثالي

محمد سيد

شكل مبهر وفخم سجلت به سيارة شانجان UNI T 2023 الجديدة ظهورها الأول، لتخطف الأنظار برونقها الخاص والتصميم الخارجي العصري والديناميكية العالية، سيارة متعددة الاستخدامات تحمل كافة التقنيات الحديثة ووسائل السلامة والأمان، فضلاً عن سعرها المناسب، وسط توقعات بتحقيقها نسب مبيعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

الأقوى والأحدث شانجان UNI T 2023 بتصميم فخم وتكنولوجيا متطورة وسعر مثالي

أداء شانجان UNI T 2023

محرك بنزين رباعي الأسطوانات
السعة 1.5 لتر
القوة 177 حصان
معدل استهلاك الوقود 17.3 كم/ لتر
ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات
نظام دفع أمامي
الأقوى والأحدث شانجان UNI T 2023 بتصميم فخم وتكنولوجيا متطورة وسعر مثالي

التصميم الخارجي والداخلي والتقنيات

التصميم الخارجي التصميم الداخلي والتقنيات
مرايا جانبية قابلة للطي ومصد أمامي ضخم
شبكة أمامية مصنوعة من الكروم اللامع
مصابيح نهارية بتقنية LED
عجلات ألومنيوم مقاس 21 إنش		 مسّاحات مطر أوتوماتيكية
شاحن لاسلكي
لوحة قيادة مضيئة
شاشة ترفيه وبانوراما ونظام ملاحة
اتصال USB
بلوتوث
التحكم من خلال الأوامر الصوتية
نظام صوتي فاخر و 12 مكبر صوت
صندوق خلفي كهربائي
نظام تبريد وتدفئة للمقاعد

أنظمة الأمان والسلامة

تتمتع سيارة شانجان يونيت 2023 الجديدة، بأنها مزودة بكامل وسائل الأمان والسلامة للسائق والركاب، ومن أبرزها نظام تحذير مغادرة المسار ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، بالإضافة إلى نظامي التحكم في الثبات والتحكم في الانزلاق، كما تدعم السيارة جميع أنظمة التحكم في الفرامل، مثل تقنية دعم المكابح، ونظام المساعدة في المرتفعات، فضلاً عن مانع الاصطدام، ووجود أنوار نهارية.

أسعار سيارة شانجان UNI T 2023

شانجان UNI-T ايليت 2023  98,585 ريال سعودي
شانجان UNI-T SVP 2023 110,285 ريال سعودي

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محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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