مواصفات وسعر سيارة تويوتا سيكويا 2024

تعتبر تويوتا سيكويا 2024 الخيار الأمثل لعشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الباحثين عن الفخامة والأداء الرائع، يتميز هذا الطراز بتحديثات جوهرية في التصميم الخارجي، حيث يظهر بشكل أحدث، جاذباً الأنظار بفخامته وتفرد تفاصيله.

تتميز سيارة سيكويا 2024 بالراحة والمساحة الكبيرة من الداخل، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات، سواء كنت في رحلة قصيرة أو طويلة، فإن الفضاء الداخلي الذكي يلبي احتياجات الجميع، بفضل التصميم الذكي من الداخل، يمكنك الاستمتاع بتجربة قيادة لا تُضاهى.

تعتبر المحركات المتطورة لسيكويا 2024 مصدر قوتها وأدائها المميز، تجمع بين القوة الفائقة والكفاءة في استهلاك الوقود.

تعتبر تويوتا سيكويا 2024 فريدة من نوعها بفضل أدائها القوي والمتميز، الذي يعتمد بشكل كبير على محركها القوي بسعة 3.5 لتر وعدد تيربو V6 المزدوج، يتيح هذا المحرك بقوه تصل إلى 437 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 790 نيوتن/متر، كما تتميز سيكويا بقدرتها على التسارع بشكل سريع وثابت سواء في الطرق الصحراوية أو على الطرق السريعة.

تتميز تويوتا سيكويا بقوتها في سحب الأحمال الثقيلة، حيث تصل قدرتها على السحب إلى 4100 كجم، يجعل ذلك منها خياراً ممتازاً لسحب العربات أو القوارب بكل سهولة وكفاءة.

تتيح تقنية الدفع الكلي في سيكويا تحقيق تحكم فائق واستقرار على مختلف الأسطح والطرق، يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي انتقالات سلسة وفعالة بين السرعات، مما يعزز من راحة القيادة ويحسن كفاءة استهلاك الوقود.

فيما يلي مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2024 بالتفصيل:

1. محرك فعّال بقوة 437 حصان

مع محرك سعة 3.5 لتر 2 تيربو V6، تعتبر سيكويا 2024 رمزاً للقوة والأداء، يضمن هذا المحرك الفعّال توفير قوة حصانية تبلغ 437 حصان.

2. عزم 790 نيوتن/متر

تتفوق سيكويا 2024 بفضل عزمها الهائل البالغ 790 نيوتن/متر، هذا يعني أداءاً قوياً في مختلف الظروف، سواء كنت تقود في المدينة أو حتى الطرق الوعرة.

3. قدرة السحب الاستثنائية تصل إلى 4100 كجم

لمحبي الرحلات والمغامرات، تكمن قوة سيكويا 2024 في قدرتها الاستثنائية على السحب، حيث تصل إلى 4100 كجم، هذه الخاصية تجعلها الخيار الأمثل لجميع النشاطات الخارجية.

4. نظام دفع كلي لأداء ممتاز

تأتي سيكويا 2024 بنظام دفع كلي يعزز الأداء ويضمن استقراراً على مختلف أنواع الطرق.

5. تقنية ناقل حركة أوتوماتيك متقدمة

تضمن ناقل الحركة الأوتوماتيك في سيكويا 2024 تجربة قيادة سلسة وفعّالة، يتيح لك هذا النظام التحكم في السيارة بكل يسر.

تتنوع أسعار تويوتا سيكويا 2024 للعام الجديد، حيث يبدأ سعر الفئة الأدنى منها من 59.795 دولار، وتتجاوز الحاجز 79 ألف دولار لتصل إلى 79،795 دولار للفئة الأعلى، إليك أسعار السيارة بالتفصيل:

الفئة سعر السيارة بالدولار الأمريكي SR5 4X2 59،795 SR5 4X4 62،795 دفع رباعي 66،195 ليمتد 4X4 69،195 بلاتينيوم 4X2 72،395 بلاتينيوم 4X4 75،395 TRD Pro 4X4 78،395 Capstone 4 × 2 76،795 طراز 4X4 79،795

تتألق تويوتا سيكويا 2024 بمواصفات خارجية فريدة تعكس قوتها وفخامتها، مع قياس 18 بوصة توفر الإطارات الفخمة للسيارة توازناً ممتازاً وثباتاً أثناء القيادة، مضيفة إلى جاذبيتها العامة.

تعمل المصابيح الأمامية بتقنية LED على توفير إضاءة فعالة وواضحة في جميع الظروف الجوية، وتعزز مصابيح الضباب الأمامية الرؤية في الأجواء الضبابية أو الظروف الجوية السيئة.

تمتاز المرايا الجانبية في سيكويا بتحكم كهربائي، مما يُسهِّل تعديلها لتحقيق أفضل رؤية ممكنة، وتبرز الشواية الأمامية بتصميمها العصري ولونها الأسود، مما يُعزز من مظهر السيارة القوي والمتميز، كما تأتي السيارة مع عتبة جانبية تسهل عملية الصعود إليها.

1. مقاعد جلدية

توفر المقاعد الجلدية راحة فائقة مع تصميم يجمع بين الجاذبية والوظائف العملية.

2. التحكم الكهربائي في ارتفاع مقعد السائق

اضبط مقعدك بسهولة لتحصل على أفضل وضعية أثناء القيادة، مما يجعل كل رحلة متعة ومريحة.

3. مسند ذراع السائق

لمسة إضافية من الراحة أثناء القيادة، مع مسند ذراع يدعم استقامتك.

4. مكيف هواء اوتوماتيك

استمتع ببيئة داخلية مريحة بغض النظر عن الظروف الجوية، مع نظام التكييف الأوتوماتيكي.

5. تكنولوجيا لراحة القيادة

استفد من مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي ومظلات المرآة لتحسين رؤيتك وراحتك أثناء السفر.

6. نظام الترفيه الصوتي

استمتع بجودة صوت استثنائية من خلال نظام الصوت المتقدم بـ 8 سماعات.

7. شاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة

تجربة تحكم سهلة وممتعة في وسائل الترفيه والمعلومات عبر شاشة اللمس الكبيرة.

8. أندرويد أوتو وأبل كار بلاي

تتميز بالتوافق الكامل مع جميع أجهزة الهواتف الذكية.

9. منافذ USB / بلوتوث

توفر الاتصال السلس وشحن الأجهزة الذكية عبر منفذ USB/بلوتوث.