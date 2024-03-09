مواصفات وسعر سيارة إم جي WHALE الجديدة

تستمر إم جي موتور، العلامة التجارية البريطانية الأصل، في توسيع مجموعتها من السيارات في الشرق الأوسط، مع إعلانها عن إطلاق الطراز الجديد من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV)، وهو طراز إم جي WHALE الكوبيه، في عام 2024، تم تصميم هذه السيارة متوسطة الحجم لتلبي تطلعات الشباب والعائلات الباحثة عن مزيج من المغامرة والراحة في المدن الحديثة.

التصميم

إم جي WHALE تتميز بتصميم مستقبلي وجريء يعكس الروح الشبابية، مزاياها البصرية المستوحاة من الحوت، مثل الشبك الأمامي الفريد والأضواء النهارية المستلهمة من حوت البالين، تضفي عليها طابعًا فريدًا يجمع بين الذكاء والجمال، الزوايا الخلفية تبرز الطابع الرياضي بجناح بارز وسبويلر مستوحى من ذيل الحوت.

الخصائص الجمالية

تأتي السيارة بمزايا تصميمية تعزز من جماليتها، مثل السقف الأسود اللامع وإضافات المصد باللون الذهبي غير اللامع، أنابيب العادم المزدوجة الكرومية، وزخرفة برونزية، العجلات السبيكية الأنيقة بقطر 19 بوصة تدل على التفوق التصميمي لهذا الطراز.

المقصورة الداخلية

المقصورة الداخلية للسيارة تمثل قمة الأناقة والجودة، مع مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، تكييف هواء ثنائي المناطق، وفتحة سقف بانورامية، الخصائص مثل نظام الصوت Bose، الإضاءة المزاجية المتعددة الألوان، والشاشة البانورامية المنحنية تضمن راحة وترفيه فائق للركاب.

التكنولوجيا والسلامة

تشمل المركبة أحدث التقنيات ومزايا السلامة، بما في ذلك نظام الرؤية المحيطية عالي الوضوح، خصائص السلامة النشطة والكامنة، وأجهزة المساعدة الإلكترونية، الهيكل مصنوع من بنية متينة وقوية لتوفير أقصى درجات الحماية والديناميكية.

الأداء الديناميكي

يتم تزويد السيارة بمحرك سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني، يولد قوة 231 حصان وعزم دوران يبلغ 370 نيوتن-متر، مع نظام ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يوفر هذا المحرك السحب القسري الأداء الفعال والمرونة في السير.

تصريحات توم لي والتوقعات

توم لي، المدير التنفيذي لـ إم جي موتور، يؤكد على التزام الشركة بتقديم مركبات ذات قيمة عالية، يُتوقع أن يبدأ سعر السيارة من 23,700 دولار أمريكي، وستتمتع بضمان لمدة ست سنوات أو 200,000 كم.

وفيما يلي جدول مواصفات سيارة إم جي WHALE:-