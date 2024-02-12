مواصفات وسعر سيارة أودي Q7 موديل 2025

بعد طول انتظار وسلسلة من التوقعات، كشفت العلامة التجارية الألمانية أودي، عن تفاصيل سيارتها العائلية الجديدة، أودي Q7 موديل 2025، هذا الإصدار يأتي مع تحسينات بصرية مذهلة، وتحديثات في التصميم الخارجي والداخلي، والمزيد من المميزات الأخري التي تعزز من تجربة القيادة.

التحسينات البصرية والتصميم خارجي

أودي تواصل مسيرتها في الابتكار من خلال تقديم نسخة محسنة من سيارتها العائلية، مزودة بتحسينات بصرية تضفي عليها جمالية وجاذبية خاصة، الواجهة الأمامية تتميز بشبكة “Singleframe grille” بحجم كبير وتصميم جريء، معززًا بشعار أودي الشهير، كما تم تجديد الواجهة السفلية بفتحات تهوية بتصميم رأسي، وتم الاحتفاظ بتصميم المصابيح الأمامية LED مع إضافة الخيار الاختياري لمصابيح HD Matrix التي توفر تكنولوجيا الإضاءة بالليزر.

تكنولوجيا الإضاءة

السيارة الجديدة تأتي بمميزات إضاءة مبتكرة تشمل المصابيح الأمامية LED كمعيار قياسي، والخيار لترقيتها إلى مصابيح HD Matrix التي تدمج تكنولوجيا الليزر لتحسين الرؤية الليلية بشكل ملحوظ، هذه التقنية تفعل صمام ثنائي الليزر لكل مصباح عند السرعات العالية، مما يعزز من مدى وجودة الإضاءة العالية.

الفخامة والتكنولوجيا في الداخل

الإصدار الجديد من السيارة يرفع معايير الرفاهية والتكنولوجيا داخل المقصورة، حيث يتمتع الطراز الأساسي بعناصر تصميم خارجي مميزة تشمل عجلات قياسية واختيارية تصل إلى 22 إنش، وتفاصيل لامعة تضيف لمسة من الأناقة، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر السيارة بثلاثة ألوان خارجية جديدة تضيف للجاذبية.

من الداخل، تأتي السيارة بتقنيات متقدمة ومزايا راحة تعزز من تجربة القيادة والركوب، منها مقاعد مريحة بتصميم فريد وتقنيات مساعدة السائق الحديثة.

الأداء قوي

السيارة تأتي بمجموعة متنوعة من خيارات المحرك التي تشمل محرك ديزل بقوة تصل إلى 282 حصان، محرك بنزين V6 بقوة 335 حصان، ومحرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني بقوة 500 حصان، مما يوفر أداءً قويًا وفعالًا، الفئة SQ7 تقدم تجربة أداء محسنة بتصميم خارجي وداخلي فريد وتسارع مذهل من 0 إلى 96 كم/س في 4.1 ثانية.

التوافر والسعر

ستكون متاحة في الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 86,000 دولار أمريكي، وفيما يلي جدول مواصفات سيارة أودي Q7 موديل 2025:-