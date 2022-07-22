بعد ارتفاع أسعار البنزين| سوزوكي ألتا 2023 سيارة مدهشة موفرة للوقود رخيصة الثمن

طرحت شركة سوزوكي اليابانية أحداث سياراته سوزوكي ألتو 2023 الجديدة، والتي تحمل العديد من المواصفات والمميزات الهائلة، والتي تعد أحدث السيارات الرياضية ذات التصميم الخارجي الأنيق والشيك، تتمتع بقدرات تقنية هجينة والتجهيزات الداخلية وأنظمة دعم للسائق التي تجعلها من أفضل وأهم السيارات الحديثة، فضلاً على أنها موفرة للطاقة، تناسبك بعد ارتفاع أسعار البنزين في الكثير من الدول العربية، بالإضافة إلى سعرها الرخيص.

ابعاد سيارة سوزوكي ألتو 2023

الطول 3430 مم العرض 1490 مم الارتفاع 1475 الاتفاع الشنطة الخلفية سعة 180 لتر.

مواصفات أساسية



محرك 1500 CC قوة 102 حصان عزم دوران 137 نيوتن/متر ناقل حركة اتوماتيك 6 سرعات وأخري 5 سرعات يدوي

تجهيزات سيارة سوزوكي ألتو 2023

كاميرا 360 درجة نظام صوتي موديل Arkamys تجهيزات داخلية تكيف خلفي.

شاشة عرض 9 بوصة.

نظام ملاحة.

مكيف هواء اتوماتيك.

عجلة قيادة متعددة الإمكانية.

الكماليات والتصميم

مصابيح أمامية وخلفية LED.

مرايا كهربائية مع إشارات ضوئية.

قضبان إضاءة مزدوجة على جانبي السقف.

مصابيح ضباب.

عتبات من الجانبين مرتفعة قليلاً.

بالإضافة إلى أقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلة.

وسائل الأمان والسلامة

وسائد هوائية أمان لسائق السيارة والراكب.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

بالإضافة إلى توازن ESP إلكتروني

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

المصابيح في الأمام LED.

فرامل كهربائية يدوية.

نظام التثبيت الإلكتروني.

حساس ركن خلفي مع كاميرا بالخلف.

تكييف هواء.

جهاز حساس خلفي.

جهاز ضد السرقة إيموبليزر.

قفل مركزي “سنتر لوك”.

أحزمة للمقاعد الأمامية والخلفية للأمان.

سعر سيارة سوزوكي ألتو 2023

يبدأ سعر سيارة في مصر من 160 ألف جنيه مصري تقريبًا، لذا فهي رخيصة جدًا وموفة للوقود.

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