مواصفات وسعر جميع نسخ سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 في السعودية

نجمتنا اليوم هي سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023، التي تضمن لمالكها استكشاف أماكن بعيدة؛ وذلك بفضل تزويدها بنظام الدفع الرباعي المتطور الجديد، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية المتطورة والجديدة كليًا.

أداء المحرك وناقل الحركة

تحتوي سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 على سبعة أوضاع للقيادة، حيث إنها تمكن مالكها من القيادة في كافة الظروف، كما أنها مزودة بمحرك يتمتع بالمواصفات الديناميكية الآتية:-

نوع المحرك بمحرك Petrol سداسي الأسطوانات. سعة المحرك 3.5 لترًا. القوة الحصانية تُقدر بنحو 271 حصانًا. عزم الدوران تصل إلى 340 نيوتن لكل متر. سعة خزان الوقود 74 لترًا. ناقل الحركة أوتوماتيك مزود بـ 9 سرعات. معدل التسارع من السكون حتى الوصول إلى 100 كم خلال 8 ثواني فقط. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة 10.6 لترًا. من البنزين لكل 100 كم. السرعة القصوى تصل إلى 190 كيلو مترًا في الساعة.

أسعار فئات سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 في المملكة

يتوافر من سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 أكثر من فئة، وذلك بالأسعار الآتية:-