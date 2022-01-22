تويوتا أفالون 2022 avalon الجديدة تظهر في السعودية بأداء استنثائي وسعر مثالي

ظهرت سيارة تويوتا أفالون 2022 الجديدة في المملكة العربية السعودية بمواصفات وأداء استنثائي وسعر مثالي، تحمل معها العديد من المميزات الرائعة والتقنيات المتطورة والمبتكرة وتشكيلة من الألوان الجذابة التي تُرضي أذواق ومتطلبات شريحة واسعة من العملاء، وسط توقعات بتحقيقها نسب مبيعات كبيرة نظرًا لما تحمله من جميع وسائل الأمان والسلامة والكماليات والرفاهيات والراحة التي يبحث عنها السائق والركاب، فضلاً عن التصميمات الفخمة التي تأتي بها موديلاتها المختلفة.

مواصفات تويوتا أفالون 2022

تعتمد على محرك سداسي الإسطوانات 6 سلندر طراز V.

يُنتج المحرك قوة قدرها 301 حصان.

ينتج عزم أقصى للدوران 362 نيوتن/متر.

السعة 3500 سي سي.

تملك علبة تروس أوتوماتيكية لنقل السرعة إلى العجلات.

توفر 8 سرعات.

وسائل الأمان والسلامة

تدعم خاصية رصد النقاط العمياء. تدعم نظام تتبع المسار. تدعم نظام التحذير من حركة المرور الخلفية. توفر نظام التحكم في سرعة الرادار الديناميكي.

وسائل الرفاهية والكماليات

تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة.

الشاشة تدعم التطبيقات الحديثة والمتنوعة.

مزودة بنظام صوتي وترفيهي يصل لـ 14 مكبر صوتي من طراز JBL.

تملك شاشة مقود حركة متعدد الوظائف.

مزودة بعجلات رياضية تصل إلى 19 بوصة للفئات عالية التجهيز.

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سعر تويوتا 2022 avalon

تبدأ أسعار موديلات سيارة تويوتا 2022 avalon من 36.375 ألف دولار أمريكي حتى 43.075 ألف دولار أمريكي، في حين يبلغ سعرها في المملكة كالآتي: