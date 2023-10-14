مواصفات وسعر السيارة الخارقة بوجاتي شيرون موديل 2023

تُعرف سيارة بوجاتي شيرون موديل 2023، بسيارة النجوم والمشاهير؛ وذلك لأنها من أفخم وأسرع أنواع السيارات في العالم، كما أنها مزودة بتفاصيل فريدة من نوعها من الداخل ومن الخارج؛ تجعلها لا تفقد قيمتها أبدًا مع مرور الزمن.

مواصفات سيارة بوجاتي شيرون من حيث الأداء ومعدل استهلاك الوقود

تم تصميم سيارة بوجاتي شيرون موديل 2023 بمحرك قوي، يتمتع بالمواصفات الديناميكية الآتية:-

نوع المحرك محرك تيربو W16. سعة المحرك 8 لترات. القوة الحصانية تصل إلى 1479 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 1600 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة ذو تعشيق مستمر مكون من 7 سرعات. معدل التسارع من 0 إلى 100 كم في غضون 2.4 ثانية. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة 22.3 لترًا من الوقود؛ لقطع مسافة 100 كيلو متر. السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 350 كيلو مترًا في الساعة.

المزايا الحصرية في سيارة بوجاتي موديل 2023

تضمن سيارة بوجاتي شيرون موديل 2023 لسائقها تجربة قيادة ممتعة؛ وذلك لما تتمتع به من مميزات تتمثل في الآتي:-

شاشة رقمية إلكترونية لعرض المسافة، وكمية الوقود، ومتوسط السرعة.

السيارة مزودة بنظام تكييف إلكتروني متطور، بالإضافة إلى نظام تهوية لجميع المقاعد.

تمتاز بروعة وفخامة الهندسة الخارجية والداخلية للسيارة؛ ولذلك يُطلق خبراء السيارات عليها اسم “السيارة الخارقة”.

سعر سيارة بوجاتي شيرون موديل 2023 في السعودية