مواصفات وسعر الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيينا 2023 في الأسواق السعودية

تعلن المملكة العربية السعودية عن توافر الجيل الجديد من سلسلة سيينا وهي سيارة Toyota Sienna 2023 حاليًا بالأسواق، بمواصفات وتقنيات جديدة عن الإصدار السابق 2022 مثل زيادة مساحة السيارة من الداخل لتوافر عملية الطي للصف الثالث، تمتع بتجربة فريدة وجديدة مع هذه السيارة ومميزاتها التي لن تجدها في أي سيارة أخرى كما هي موضحة فيما يأتي.

سيارة تويوتا سيينا 2022

يضم هذا الإصدار الجديد العديد من المزايا والمواصفات التي لن تراها في أي سيارة أخرى، فهي تتفوق على الإصدارات السابقة منها في محركاتها وجهدها والقوة والسرعة؛ ما توفر لك الراحة والأمان، وذلك لاحتوائها على محرك رباعي الأسطوانات، وقوة مقدار تصل إلى 245 حصان، ومحركات تعمل بالكهرباء وبعزم دوران 390 نيوتن للمتر الواحد، وهي ذو دفع رباعي.

مواصفات Toyota Sienna 2023

السيارة ذو تصميم فخم وأنيق من الخارج بالرغم من أنها من فئة سيارات “ميني”.

مصابيحها ذو تصاميم جريئة وقوية توحي بالعدوانية، ونوعها LED DRL تعمل أوتوماتيكيا أثناء التشغيل أو الإيقاف.

مصممة من الداخل باحترافية وبخامات فاخرة وعالية الجودة.

بها 8 مقاعد مقسمة إلى 3 صفوف مختلفة، ويسهل الدخول للصف الأخير.

توافر مساحة للتخزين تبلغ 5 قدم، وعندما تقوم بطي الصف الأخير سوف تحصل على مساحة أكبر تبلغ 75.5 قدم مكعب.

نظام محرك هجين، ولا تستهلك الوقود.

توفر معدل القوة والطاقة المستهلكة أثناء القيادة.

أسعار سيارة Toyota Sienna 2023

تتوافر هذه السيارة بخمسة طرازات لكل منهم مميزاته وخصائصه: Platinum, Limited, XSE, XLE, LE، ولكل فئة سعر حسب مواصفاتها ومميزاتها كما هو موضح في الآتي: