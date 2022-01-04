مواصفات واسعار هيونداي اكسنت 2022 1.4L Smart في السعودية

مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت 2022 1.4L Smart في السعودية هو أحد أهم ما يبحث عنه المواطنون السعوديين عبر محركات البحث الجوجلية على شبكة الانترنت العنكبوتية بشكل دائم لما تتمتع به السيارة من مزايا عديدة جدا من ناحية التصميم والامكانيات التي جعلتها من اكثر السيارات اقبالا في المملكة العربية السعودية، حيث اعتدات الصناعة الكورية الجنوبية “شركة هيونداي” على صناعة سيارات عملية من ناحية الجودة وباسعار اقتصادية ترضي جميع عملائها، وهذا ما تجده بسيارة هيونداي اكسنت 2022 1.4L Smart الجديدة التي تتمتع بالعديد من المزايا مثل تمتعها بمقصورة داخلية مريحة للخمس افراد مما يجعلها الخيار الامثل للعائلات والعديد من المزايا الاخري التي سنذكرها من خلال ما تبقي من السطور.

مواصفات هيونداي اكسنت 2022 1.4L Smart

والان نبرز لكم مواصفات ومزايا سيارة هيونداي اكسنت 2022 1.4L Smart من خلال الجدول التالي:

اسم السيارة هيونداي اكسنت 2022 1.4L Smart التصميم انيق ذو مصابيح امامية من النوع الاسقاطي تقم بتحديد الموقع LED مصابيح الضباب الاسقاطية تأتي في اقرب مستوى من الارض لتساعد في السير باقصي صورة ممكنة وسط الضباب وتأتي في اطار الكروم الشباك الامامي مصنوع بشكل انيق ويجمع بين الكروم واللون الاسود السلامة تتمتع بهيكل يقم بحماية السيارة بقوة عالية جدا مما يجعلها مطابقة لمعايير السلامة المقصورة تتمتع بخمس مقاعد مصنعة من القماش عالي الجودة التكييف تعمل بنظام مكيف هوائي يعمل بشكل سلس اتومتيكيا نظام الصوت توجد بالسيارة 4 سماعات ومنفذ للشحن YSB ويوجد بالامام منفذ بالامام والخلف، كمايدعم خاصية البلوتوث نظام فتح الابواب متاح عن بعد مزايا أخري فتحة سقف+ مرأة داخلية معتمة+شاشة بمقاس 8 بوصة محرك سعة 1.4 لتر بقوة 100 حصان،، ومحرك 1.6 لتر 123 حصان، ومحرك بناقل حركة اتومتيك ويدوي

اسعار سيارة هيونداي اكسنت 2022 في السعودية