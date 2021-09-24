مواصفات وأسعار نيسان صني 2022 في مصر .. معايير اختيار السيارة الاقتصادية المناسبة

أطلقت شركات السيارات المختلفة عن طرح موديل 2022 للسيارات في مصر، ومنها السيارات الاقتصادية التي تستقطب فئة كبيرة من الأفراد، إذ أن عدد كبير من الشباب يقبلون على شراء واحدة من بين السيارات الاقتصادية، بسبب التفكير في قطع الغيارات الرخيصة أو السيارات الموفرة للبنزين أو استخدام السيارة كمشروع يدر الربح عليه خصوصًا مع انتشار شركات العمل بالتوصيل مثل اوبر وكريم واندرايف وديدي وارامكس وغيرها إلى جانب العمل بالمشاوير الخاصة والمطارات، في السياق التالي اعزائنا نستعرض لكم مواصفات وأسعار نيسان صني 2022 في مصر ونتعرف على بعض أهم السيارات الاقتصادية، والتي أبرزها وأشهرها هيونداي النترا ورينو لوجان وشيري أريزو ولادا جرانت والأكثر شعبية نيسان صني.

السيارات الاقتصادية في مصر 2022

قبل أن نُبحر معًا في الكشف عن السيارات الاقتصادية في مصر 2022 يجب علينا أن نتعرف على المعايير التي من خلالها يمكنك المقارنة بين السيارات والاختيار فيما بينهم بما يتناسب معك.

كما نتعرف معًا في هذا التقرير عن عيوب ومزايا أكثر السيارات الاقتصادية في مصر شهرة وانتشارًا، ونكشف عن أسعار الفئات المختلفة.

ومن أبرز السيارات الاقتصادية في مصر:

نيسان صني. رينو لوجان. هيونداي النترا. شيفروليه أوبترا. هيونداي أكسنت RB. شيري أريزو 5 إم جي 5.

معايير اختيار السيارة الاقتصادية المناسبة

حتى تتعرف على السيارة التي تتناسب معك فهناك بعض المعايير والأسس التي يجب أن تدركها حتى تتمكن من المفاضلة الصحيحة بين السيارات ويقع اختيارك على أحدهم، وتلك المعايير هي:

تحديد احتياجك من السيارة، هل هي لشخص واحد فقط، أم أنها سيارة عائلية، أم أنها سيارة للعمل والتوصيل، ومع تحديد تلك النقاط تتمكن من اختيار حجم السيارة.

ضع في الحسبان وجهة السيارة الأكثر، هل هي للسفر البعيد أم أنها للقيادة محلي في المدينة، فإذا كانت للسفر فأنت تحتاج إلى سيارة ذات أنظمة أمان أكثر، وسعة شنطة خلفية كبيرة وجنوط تتحمل السفر.

حدد ميزانيتك للشراء، وإذا كنت تستهدف السيارات الاقتصادية، فهنا اختيارك سوف يكون بالمفاضلة بين الفئات المختلفة.

اختار السيارة ذات قطع الغيار الرخيصة والمتواجدة بالسوق، وابتعد عن السيارات ذات قطع الغيار الغالية والتي تطيل البحث على قطع غيارها دون جدوى.

تعرف على عيوب السيارة قبل مميزاتها، واطرح على نفسك سؤال ما إن كنت تتقبل تلك العيوب أم لا، وعلى أساسه قم بالمفاضلة بين العيوب واختار السيارة التي تتقبل عيوبها.

اختار السيارة التي تحتوي على أنظمة أمام تحميك من سلامة الطريق أثناء القيادة على الطرق.

مواصفات وأسعار نيسان صني 2022

سيارة سيدان.

محرك رباعي الاسطوانات.

سعة المحرك 1500 سي سي.

قوة المحرك 108 حصان وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن / متر.

ناقل حركة رباعي اتوماتيك.

متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كم / الساعة.

أبعاد السيارة: طول 4428 مم. عرض 1695 مم. ارتفاع: 1500 مم. سعة الشنطة الخلفية 490 لتر بما يعادل 4 حقائب كبيرة.

أنظمة الأمان والسلامة: وسائد هوائية. فرامل مانعة للانغلاق ABS توزيع اليكتروني للفرامل EBD تدعيم الفرامل BA

جنوط 15 بوصة.

مصابيح ضباب أمامية.

مرايا جانبية بها خاصية الطي الكهربائية يمين ويسار ولأعلى ولأسفل.

تكييف هواء يدوي ياباني.

سماعات ستيريو بصوت نقي.

سبويلر خلفي.

عجلة القيادة مالتيميديا.

أسعار نيسان صني 2022

الفئة الأولى M/T تبلغ قيمة 185.900جنيه مصري.

سعر الفئة الثانية A/T يبلغ قيمة 207.000 جنيه مصري.

الفئة الثالثة من نيسان صني 2022 A/T EX تبلغ قيمة 220.500 جنيه مصري.

في حين جاءت الفئة الرابعة من نيسان صني A/T SUPER SALOON لتبلغ قيمة 231.5 ألف جنيه مصري.

عيوب نيسان صني

بالرغم من أن الإحصائيات كشفت عن أن سيارة نيسان صني تعد هي الأكثر انتشارًا في مصر لدرجة أننا لو تمعنّا النظر نجد ان لها ما يشبه الألتراس، وبالرغم من تعدد مزاياها بالمقارنة باسعارها، إلا أنها يعيبها بعض النقاط، والتي يقبلها البعض ولم يقبلها البعض الآخر، وتلك العيوب هي: