إطلاق وحش الدفع الرباعي لكزس NX 2022 بالسعودية بتصميم فخم عصري

أعلنت شركة لكزس رسميًا خلال تواجدها بفعاليات كرنفال السيارات السعودي الدولي أوتوفيل الرياض، إطلاق قائدة أسطول سيارات الدفع الرباعي NX 2022، الجيل الجديد كليًا بتصميم فاخر عصري مبتكر يُحاكي كل معاني الفخامة والرفاهية بأبهى صورها، مزودة بكافة التقنيات والمواصفات الحديثة والرائعة التي يبحث عنها العميل، لتدمج بين القدرات الفائقة والجماليات الفردية الأنيقة، كما تم تزويدها بجميع وسائل الأمان والسلامة لقائد المركبة والركاب، بالإضافة إلى أنها مريحة جدًا وواسعة تسع أسرة كاملة.

مواصفات لكزس NX 2022

تملك محرك فئة NX 350 مزود بـ 4 سلندر 2.4 لتر تيربو بقوة 275 حصان.

تمتلك نظام دفع كلي.

محرك NX 350h مزود بـ 4 سلندر 2.5 لتر هايبرد بقوة 240 حصان.

تملك نظام معلومات ترفيهي جديد ومتطور.

توفر خيارين لشاشات اللمس بقياسات 9.8 أو 14 إنش.

عجلات قياس 16 إنش

وسائل ترفيه وأمان

كما تملك سيارة لكزس الجديدة مرايا بتقنية التعتيم التلقائي، ونظام صوتي فاخر من 10 سماعات، وتدعم المركبة تقنية WIFI والشحن اللاسلكي ونظام Safety Connect، بالإضافة إلى مصدات وكاميرا خلفية وغيرها.

أسعار لكزس NX 2022

لكزس NX 350 AA 209300 ريال سعودي لكزس NX 350 BB 246100 ريال سعودي لكزس NX 350 FF 251850 ريال سعودي لكزس NX 350h AH 216200 ريال سعودي لكزس NX 350h BH 253000 ريال سعودي لكزس NX 350h HH 263350 ريال سعودي

يهمك أيضًا:

سيارة جنرال موتورز الجديدة “شيفروليه أكوينوكس” الكهربائية بسعر مثالي

بنتلي تطرح سيارتها الفاخرة الأسرع GT Mulliner Blackline بمواصفات ثورية

سيارة مستقبلية بتصيم فخم| تويوتا برادو موديل 2022 مواصفات وسعر

وحش الدفع الرباعي.. أسعار ومواصفات جيب رانجلر 2022 في السعودية

مع الأخذ في الاعتبار إضافة نسبة 15% ضريبة القيمة المضافة، بخلاف رسيوم التسجيل والتأمين على السيارة التي تريد الحصول عليها.