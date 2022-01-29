مواصفات وأسعار سيارة “شيفروليه ماليبو 2022” الجديدة في السعودية

كشفت شركة شفيروليه عن سيارتها الجديدة ماليبو 2022 Chevrolet Malibu التي تظهر في شكل جديد فخم ورائع مع عدد من الموديلات المختلفة، مزودة بكامل المواصفات الحديثة والتقنيات ووسائل الأمن والسلامة والراحة، مع تصميم فخم وجذاب بتشكيلة من الألوان الرائعة، مزودة أيضًا بوسائل التكنولوجيا المبتكرة، مع توفير كافة متطلبات السائق والركاب المختلفة بدقة متناهية، وتُعد تلك السيارة من فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

مواصفات شيفروليه ماليبو 2022

المحرك الأول: رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 160 حصان و 249 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

المحرك الثاني: رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 250 حصان و 352 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

تمتلك كافة وسائل السلامة والأمان مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي – نظام تثبيت السرعة التكيفي – مراقبة النقاط العمياء.

كما تملك 10 وسائد هوائية برفقة حقيبة إسعافات أولية.

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

نظام مراقبة ضغط الإطارات وكاميرا الرؤية الخلفية.

التصميم الداخلي والخارجي

تمتلك سيارة شيفروليه الجديدة مصابيح LED رئيسية ونهارية، وعادم مزدوج، بالإضافة إلى مرايا جانبية مزدوجة اللون وصفائح عتبات فولاذية مميزة، وتمتلك تصميم مريح للمقصورة الداخلية مع مواد فائقة الجودة تشمل كسوة بتطريز احترافي ولمسات جمالية فريدة.

وسائل الترفيه والتقنيات الحديثة

مزودة بنظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي. مركز معلومات القيادة قابل شاشة قياس 8 بوصة بلوتوث وآبل كار بلاي أندرويد أوتو وشحن لاسلكي منافذ USB أزرار التحكم المثبتة على المقود

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أسعار شيفروليه ماليبو