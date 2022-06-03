مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كورولا 2022

تتمتع سيارة تويوتا كورولا بشعبية واسعة، وذلك لما تتميز به من مواصفات مناسبة للعملاء في الوطن العربي، وتتميز عن غيرها من السيارات في السوق العربي، ومن أهم تلك المميزات الاستهلاك الاقتصادي للوقود، والتصميم الداخلي والذي يشمل العديد من الخدمات التقنية الحديثة، وتمتلك السيارة هيكلا خارجيا صلبا لتحمل الصدمات القوية دون التعرض لأي ضرر.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

أعلنت شركة تويوتا عن إصدارتها الجديدة، وجاءت ضمن الفئات سيارتي Core وCircuit، وحصلت السيارتان على تصنيف السيارات الخاصة، وأعلن توافر الإصدارين سيدين القياسي وللهاتشباك، وتم اعتماد سيارة تويوتا كورولا ضمن نسختي المحرك البنزين والمحرك الهجين مع إمكانية الدفع الأمامي والقدرة على الحصول على الدفع الرباعي، ومن أهم المميزات التي جاءت بالإصدار الجديد:

• تمتلك السيارة العديد من وسائل الأمان القياسية.

• تصميم داخلي مميز وجذاب يعطي شعورا بالراحة.

• هيكل خارجي قوي يقاوم الصدمات.

• تمتلك السيارة محركا هجينا ذا أداء جيد مقارنة بمحرك البنزين.

•تقنيات إلكترونية مميزة.

•استهلاك اقتصادي للوقود سواء بنظام المحرك البنزين أو المحرك الهجين.

• إطارات قوية للتمكن من المشي عبر الطرق الوعرة.

أسعار تويوتا كورولا فى مصر 2022

أعلنت شركة تويوتا كورولا عن أسعار السيارات بعد التعديلات بالسيارة، وزيادة الأسعار وجاءت كتالي.

• فئة أكتيف مانيول 352 ألف جنيه مصري.

• فئة أكتيف أوتوماتيك 390 ألف جنيه مصري.

• فئة أكتيف بلس 393.600 ألف جنيه مصري.

• فئة كومفورت 425 ألف جنيه مصري.

• فئة سمارت 445 ألف جنيه مصري.

• فئة سمارت فتحة سقف 465 ألف جنيه مصري.

• فئة GR 490 ألف جنيه مصري.

• فئة إليجانس 499 ألف جنيه مصري.