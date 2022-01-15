بإطلالة مميزة سيارة “جيب رينيجيد 2022” الجديدة تظهر بإمكانيات متطورة

كشفت شركة جيب العالمية عن سيارتها الجديدة الرائعة “رينيجيد 2022” التي تظهر خارجية مميزة ومتطورة تحمل العديد من الترقيات الحديثة والرائدة تضم شبكة متعددة المقاطع بطريقة مختلفة كليًا، مع مصابيح أمامية وخلفية جذابة، مزودة بمحرك T270 Turbo-flex بسعة 1300 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 180 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن/متر، بالإضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، بجانب تقنية الدفع الخلفي او الرباعي للعجلات.

مواصفات جيب رينيجيد 2022

تمتلك جميع وسائل الأمان والسلامة.

مزودة بكامل الرفاهيات والكماليات.

مزودة بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8.4 بوصة.

تملك منظومة الحماية القياسية.

نظام المعلومات يتكون من شاشة مقاس 7 بوصات.

تدعم نظام Android Auto وApple CarPlay .

تدعم الدخول بدون مفتاح

مساحة شحن تبلغ 18.5 قدم مكعب.

مواصفات إضافية

قدرة سحب ممتازة وتصميم داخلي متناسق.

مصابيح أمامية مميزة من نوع LED

مصابيح DRLs عميقة لمظهر أكثر حزمًا.

فتحات تهوية بالرفرف الأمامي

فتحات جانبية جديدة.

منفذ USB وبلوتوث وراديو عبر الأقمار الصناعية

ستيريو مكبرات صوت

وسائل الأمان والسلامة

نظام مراقبة النقطة العمياء.

تنبيه حركة المرور الخلفية.

التحذير من الاصطدام الأمامي.

الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

التحذير من مغادرة المسار.

مساعدة الحفاظ على المسار.

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