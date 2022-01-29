مواصفات وأسعار جيب جراند شيروكي 2022 الجديد

كشفت شركة جيب الأمريكية التابعة لشركة ستيلانيتس عن جيب جراند شيروكي 2022، السيارة الرياضية متعدد الاستخدامات، ذات دفع رباعي من صفين بشكل افتراضي، قادرة علي منافسة شيفروليه بليزر وسيارات فورد إيدج وسيارة هوندا باسبورت وكذلك سيارات أودي Q5، والتي من المرجع أطلاقها في امريكيا في أوائل عام 2022، ثم إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق في عام 2022.

مواصفات جيب جراند شيروكي ميكانيكيا

سنوضح في هذا المقال العديد من المعلومات حول سيارة جيب جراند شيروكي 2022 ومواصفاتها الميكانيكية بالتفصيل كالتالي، تعمل بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني ومحركين كهربائيين، ينتج ما مجموعه 375 حصانًا و 470 رطلاً من عزم الدوران، ويقال إنه يوفر نطاق قيادة كهربائيًا يبلغ 25 ميلًا بشحنة كاملة، ما يعادل 40 كم باستخدام الطاقة الكهربائية فقط، من المرجح أن يزن الطراز الهجين أكثر من الطراز غير الهجين نظرًا لحزمة البطارية والأجهزة الإضافية الأخرى، توفر الكهرباء لأول مرة في عائلتها الرياضية suv متعددة الاستخدامات من أنواع جيب جراند شيروكي 2022.

مواصفات جيب جراند شيروكي 2022 من الخارج

صممت جيب جراند شيروكي الجديدة مع منصة خاصة للجيل الخامس من موديل جراند شيروكي ، متأثر بتصميم جيب واجونير، حيث تشمل السيارة من الخارج علي مواصفات وهي :

ذات سقف منخفض الأداء لحفاظ على المساحة الداخلية، مع وجود حزام منخفض ونوافذ عريضة تسمح بدخول مزيد من الضوء إلى الداخل، مع وجود مصابيح أمامية وخلفية من النوع (LED)، حيث إن المصابيح الخلفية النحيفة مرتبطة بشريط تعتيم مكتوب عليه كلمة “Jeep”.

تحتوي على 7 فتحات، تستطيع إخفاء رادار بعيد المدى وغيرها من التقنيات الأخرى المتقدمة.

تتوافر فيها إطارات مقاس 18 بوصة لجميع التضاريس بالاضافة إلي وجود ألواح انزلاقية فولاذية، و كاميرا متكاملة للطرق الوعرة.

الجيب شيروكي 2022 من الداخل

عند مشاهدة صور سيارة جيب جراند شيروكي 2022 من الداخل نري ان الشركة قامة باستبدال المقصورة الداخلية القديمة، لتشمل علي حواف فاخرة وعلى وسائل للراحة مثل:

التنجيد الجلدي المبطن.

وتقليم الخشب ذو المسام المفتوحة.

أيضا الشاشات الرقمية عالية التقنية.

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Jeep Grand Cherokee 2022

أسعار جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة

يبدأ سعر سيارات جيب شيروكي الهجينة من 59.495 دولارًا ويتراوح ما يصل إلى 76.095 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل القسط يتراوح بين 8250 دولارًا و 9980 دولارًا، حيث يعتبر هذا السعر مرتفع إلي حد ما مقارنة مع سعر سيارة جراند شيروكي 2022 ستاندر العادية الذي تبدأ في أمريكا من 39,185 دولار أمريكي أي ما يعادل 146,943 ريال سعودي، ليكون فرق السعر بين سيارة البنزين وسيارة هايبرد بنسخ ستاندر من نفس الطراز 20 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 75 ألف ريال سعودي .