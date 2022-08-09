مواصفات هوندا أوديسي 2023 النسخة الرياضية لهواة التصميم الرياضي المميز

تم طرح هوندا أوديسي لأول مرة خلال عامي 2018 /2019، لتقوم الشركة المنتجة ببعض التحديثات وتطلقها مرة أخرى في عام 2021، ثم أقدمت الشركة مؤخرًا على تغيير مظهرها الخارجي، وإضافة عدد من التحسينات الداخلية للسيارة، لتنضم لفئة السيارات الرياضية ذات الفئة المتوسطة، ولكن بنفس مواصفات محرك السيارة سداسي الأسطوانات، ومع توفير أنظمة الأمن والسلامة، تعد السيارة عائلية من الدرجة الأولى.

التصميم الخارجي للنسخة الرياضية من هوندا أوديسي 2023

تندرج الفئة الرياضية الجديدة من السيارة بين فئة EX-L وفئة Touring، وقد حققت تميزًا واضحًا من خلال المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة، إذ تأتي السيارة بتصميم سبورت ذي مصابيح خلفية معتمة، ومزودة بعجلات مقاس 19 إنشًا سوداء اللون، ولمزيد من الفخامة والتمتع بتصميم رياضي، تم تطعيم الشبك الأمامي للسيارة باللون الأسود، بالإضافة إلى كل من حواف المصابيح الأمامية، ومرايا الأبواب، ومصابيح الضباب المحيطة، إلى جانب جعل الأعمدة B وC باللون الأسود الأنيق.

النسخة الرياضية هوندا أوديسي 2023 من الداخل

قامت الشركة بإضافة بطانة سقف سوداء، مع استمرار استخدام التصميم الداخلي أسود اللون، وتصميم مميز للمقاعد الجلدية باللون الأسود والخياطة الحمراء، وكذلك تزويد السيارة بلوحة العدادات ذات إضاءة حمراء، بالإضافة إلى منطقة الأقدام ومقابض وجيوب الأبواب.

مواصفات هوندا أوديسي سبورت 2023

لم تأتِ شركة هوندا بأي تغييرات على محركها بالنسبة للنسخة الرياضية، إذ جاءت بمحرك V6 تبلغ سعته 3.5 لترًا، وبقوة تصل إلى 280 حصانًا، أما عن عزم دوران المحرك يبلغ 355 نيوتن / متر، مع تزويد السيارة بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي ذي 10 سرعات مختلفة، فئة السبورت الجديدة من هوندا أوديسي، تأتي باللون الأبيض البلاتيني، بالإضافة إلى اللون الأسود الكريستالي اللؤلؤي، وكذلك تأتي باللون الأحمر المعدني المشع الجذاب.

سعر النسخة الرياضية من هوندا أوديسي 2023

قامت هوندا بتعديل تشكيلتها الخاصة بسيارات أوديسي 2023، الأمر الذي استدعى توقف طرح الفئة LX بالأسواق، مما ساهم إلى حد كبير في رفع سعر السيارة من فئة EX L والتي تعد الفئة الأولى والأعلى منها، لتصبح بحوالي 153 ألف ريال سعودي، أما فئة EX تأتي بسعر 142 ألف ريال سعودي.