مواصفات نيسان قشقاي 2022″ ما سعر ها بالشكل الجديد في الأسواق المصرية؟

أعلنت شركة نيسان عن طرح الجيل الجديد سيارة”نيسان قشقاي 2022 في الأسواق المحلية، وحظت السيارة إقبال وإعجاب كبير، لأنها تنتمي لفئة السيارات الرياضية لذا متعددة الاستخدام ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، وعزم أقصي 240 نيوتن للدوران، وغيرهم الكثير من المميزات التي تتصف بها السيارة دعونا نتعرف عليها بالتفصيل في التالي.

تعتبر سيارة نيسان هي الجيل الجديد الأكثر راحة وتقنية ومتوفرة بعدة فئات.

مواصفات نيسان قشقاي 2022

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محرك ذو سعة 1.3 لتر.

قوة حصانية 148 حصان.

عزم الدوران 24 نيوتن متر.

كما يوجد محرك آخر بقوة حصانية قدرها 148.

مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي cvt

تضم السيارة العديد من وسائل الأمان المختلفة مثل فرامل تمنع الانغلاق، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وسادة هوائله للسائق، كما يوجد وسادة هوائية للراكب الأمامي.

كما متوفر أنظمة ترفية مختلفة مثل شاشة للترفيه أمامية، نظام صوتي رائع، مخرج usb وراديو.

تضم السيارة العديد من الكماليات مثل مرايا كهربائية للطي، جنوط رياضية، فرش المقاعد من أفضل أنواع القماش، مسند يد خلفي وأمامي، كما تحتوي السيارة على نظام ترفيهي مثل مكبرات صوتية.

توزيع إلكتروني للفرامل.

نظام الثبات الإلكتروني.

نظام تحذير للامان الخلفية والأمامية.

سعر نيسان قشقاي 2022″كم سعر نيسان قشقاي 2022 الشكل الجديد في الأسواق المصرية؟