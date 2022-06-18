أيقونة مرسيدس AMG G63 4×4² 2023 أقوى وأحدث إصدار جي كلاس بتصميم فريد وفخم

كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية رسميًا عن سياراتها الجديدة AMG G63 4×4² 2023، وهي أحدث أصدار جي كلاس G-Class، والتي أظهرت ابتكاراتها الجديدة من خلال عرض بعض الصور التي تثير التشويق والتي تضيف معنى آخر إلى تاريخ مرسيدس AMG الطويل، ولا يزال الكثير يتساءل عن أهم المواصفات والإمكانيات الكبيرة التي تأتي بها، وسعرها.

مرسيدس AMG G63 4×4² 2023

تمتاز سيارة مرسيدس AMG G63 4×4² 2023 بأنها عالية الركوب تناسب الطرق الوعرة والصحراوية والجبلية، وواسعة الرفارق، وتحتوي على عجلات ضخمة مقاس 22 بوصة، ومزودة بمصابيح على السقف LED، ولونها الخارجي الأخضر المميز، بالإضافة على العديد من الألياف الكربونية الموجودة في كافة هيل السيارة من الخارج.

مزودة أيضًا بغطاء احتياطي على حجم السيارة بالكامل، وستجد عند دخول السيارة الكثير من ألياف الكربون، بالإضافى إلى شاشة عرض رقمية خاصة بقمرة القيادة، وتملك إضاءة من جميع الاتجاهات ومرآة من الداخل أيضاً رقمية، وتتميز مقاعد سيارة G63 4×4² 2023 بأنها رياضية مغطاة من الجلد.

أداء وقوة السيارة

تحتوي السيارة على محرك محرك AMG ثنائي التوربو V8 سعة 4.0 لتر ينتج 577 حصان، وعزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر، واستطاعت من إجراء تحسينات موسعة عن الطراز القديم بقوة 416 حصانًا و 450 رطل قدم، كما أنها ستكون مختلفة كليًا عن إصدار G63 العادية، بسبب المشاكل التي واجهة النسخة السابقة مثل الديناميكا الهوائية الأسوأ، والعجلات الأكبر، والوزن الإضافي.



سعر مرسيدس G63 4×4² 2023

من المتوقع تتوفر سيارة مرسيدس G63 4×4² 2023 الجديدة القادمة بسعر 260.800 دولار أمريكي، أي ما يعادل بالريال السعودي إلى 978.000 ريال.

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