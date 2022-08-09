مواصفات قياسية لسيارة جيب جراند شيروكي 2022 وسعرها بالسعودية

نجحت سيارة جيب جراند شيروكي 2022 منذ الطرح الأول لها بالأسواق في احتلال قائمة مبيعات سيارات الدفع الرباعي، خاصة بالمملكة العربية السعودية، إذ يفضل فئة كبيرة من مواطنيها هذا النوع من السيارات، الذي يأتي بتصميم فريد وفخم بعدة إصدارات تقترب في مواصفاتها إلى حد كبير فيما بينها، إلا أن لكل إصدار منهم طابعًا خاصًّا يميزه عن الآخر، ويعد متوسط سعر السيارة بالمملكة مناسبًا لعدد كبير من المواطنين، لذا يقع الاختيار عليها دائمًا من قبل راغبي اقتناء السيارات الجيب.

مواصفات جيب جراند شيروكي 2022

حرصت الشركة على توفير مواصفات قياسية بالسيارة لتوفير الراحة الكاملة والأمان لقائدي السيارة، إلى جانب سعتها الكبيرة التي تتسع لأكبر عدد من الركاب، وفضلًا عن توفير ثلاثة أنظمة خاصة بالدفع الرباعي، تم تزويد السيارة بمحرك قوي جعلها قادرة على سحب المعدات الثقيلة والمقطورات.

جاء محرك الإصدار الأول لها بقوة تصل إلى 290 حصانًا وسعته 3.6 لترات، مع نظام دفع كلي وناقل للحركة يعمل بشكل أتوماتيكي وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن، ومعدل تسارع السيارة في الثانية الواحدة يصل إلى 8.3.

أنظمة الأمان داخل جيب جراند شيروكي 2022

التصنيف العام لموديل السيارة Premium Midsize SUV، وقد حاز على العلامة الكاملة في تقييم NHTSA لسلامة السائق من الأمام، إذ تم اللجوء إلى أحدث التقنيات لتوفير سلامة الراكبين على الطريق، منها: رصد السيارات أثناء العبور بتقاطع، وإعطاء إنذارات تحذيرية لتجنب التصادم، مع توفير تقنية حديثة تراقب ردود أفعال قائد السيارة؛ لإيقاظه على الفور من خلال تحذيرات سمعية وبصرية في حالة شعوره بالنعاس، إلى جانب أكثر من 110 ميزة خاصة بالأمن والسلامة، تأتي في مقدمتها مساعد القيادة النشط، الذي يتولى القيادة الصحيحة على الطرق بدلًا من السائق.

سعر سيارة جيب جراند شيروكي 2022

دائمًا ما يخضع سعر بيع السيارة لعدة تغيرات نتيجة العرض والطلب عليها داخل الأسواق، ولكن نوضح فيما يلي متوسط سعر كل إصدار من السيارة داخل المملكة العربية السعودية، وعددهم أربعة إصدارات: