بإطلالة متميزة شيفروليه بولت 2022 EUV تظهر في السعودية بمحرك مستقبلي

كشفت شركة الجميح للسيارات عن أولى سياراتها الكهربائية شفروليه BOLT EUV بمدينة الرياض، خلال مشاركتها في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات الذي أقيم بحلبة ديراب، وتتمتع تلك السيارة بإمكانيات رائعة تُمكنها من حجز مقعد لها بين إصدارات الشركات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وتُعد EUV أول مركبة كهربائية متعددة الاستعمالات من شفروليه بمحرك مستقبلي، مزودة أيضًا ببطارية متطورة من أيونات الليثيوم تستطيع توليد طاقة توفر مدى قيادة يصل إلى 402 كيلومتر.

مواصفات شفروليه بولت EUV

تملك محرك متطور ومستقبلي محركها يولد قوة قدرها 200 حصان.

عزم المحرك يبلغ 360 نيوتن متر.

مزودة بتقنية الـ On Star الخاصة بمجال الأمن والسلامة.

خصائص الإتصال مدمجة تعمل على توفير الدعم التفاعلي.

و تمكّن سائق السيارة على التفاعل مع السيارة بشكل متطور وغير مسبوق.

تملك مظهر عصري لسيارة متعددة الاستعمالات.

مزودة بميزتي Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيتين.

بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي

التصميم الداخلي والخارجي

مزودة بعجلات ثنائية اللون. تملك فتحة سقف بانورامية. مزودة بمصابيح أمامية LED ومصابيح LED للقيادة النهارية. المرايا الجانبية يمكن التحكم بها كهربائيًا في الطي أو لاستخدام مؤشرات الانعطاف. تملك التكنولوجيا المطورة لتكون مركبة المستقبل. تدعم تقنيات 4G LTE WIFI و أونستار.

كما تمكنك سيارة بولت EUV الكهربائية من شيفروليه من القيادة مع الكثير من عزم الدوران الكهربائي ومدى يقدر بـ 547 كم، وهو ما يُتيح الانطلاق إلى أي مكان دون أي قلق، كما تملك نظام استرجاع الطاقة عند الطلب، وتساعد على توليد الطاقة باستخدام دواسة التسارع فقط للإسراع والإبطاء، بجانب البساطة في الشحن السريع، حيث يتميز كابل الشحن القياسي ثنائي المستوى بمقبس قابل للتغيير، مما يتيح لك الاختيار بين الشحن من المستوى 1 والمستوى 2.

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