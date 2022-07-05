إبداع شانجان Changan CS35 Plus أحدث إصدار 2022| تصميم مُبهر وسعر مثالي

تتوفر الآن سيارة شانجان Changan CS35 Plus الرائعة في الأسواق بإمكانيات مدهشة وسعر مثالي، حاملا جميع وسائل الأمان والسلامة الحديثة، وكامل الرفاهيات والكماليات والتقنيات العصرية، بجانب تصميم فخم يجذب الأنظار، مع العلم أن السيارة صينية متعددة الاستخدامات ورياضية.

مواصفات شانجان CS35 plus

مزودة بمحرك 1400 سي سي. وقوة 160 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة. و260 نيوتن متر للعزم الأقصى.

وسائل الأمان والسلامة

6 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

وسائد هوائية جانبية وستائرية.

فرامل مضادة للانغلاق ABS.

نظام الاتزان الإلكتروني ESP.

برامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات Hill assist.

تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية Auto Hold Control.

مزيل ضباب خلفي وبالمرايات الجانبية.

مصابيح ضباب خلفية.

جهاز تحذير المسافات الخلفية.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

تحديد وتحذير الاصطدام الأمامي FCW.

خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ AEB

كما تم تزويد السيارة أيضًا بكاميرات للرؤية الخلفية والنقطة العمياء اليمنى ورؤية 360° لمحيط السيارة، بالإضافة إلى جهاز تحذير المسافات الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

الكماليات وأنظمة الترفيه

حساس إضاءة أتوماتيك.

مفتاح ذكي Smart Key.

مخارج USB أمامية وخلفية.

مثبت سرعة تكيفي.

فتحة سقف كهربائية.

شاحن هوائي للهاتف الجوال.

إمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائيًا.

شاشة 10 بوصة للمعلومات والترفيه.

خاصية عرض الهاتف على الشاشة.

عجلة قيادة متعددة المهام.

6 سماعات.

نظام Bluetooth للهاتف.

التصميم الداخلي والخارجي

ناقل حركة وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد. فرش جلد للمقاعد الداخلية. مخرج كهرباء 12 فولت. إمكانية طي المقاعد الخلفية. تكييف هواء يدوي أو كهربائي. فتحات تهوية خلفية للتكييف. عداد رقمي 10 بوصة. شاشة عداد LCD 7 بوصة. إمكانية تعديل كرسي السائق كهربائيًا في اتجاهين. مسند يد خلفي مع حامل أكواب. مرايات كهربائية الطي والضبط. عجلات رياضية قياس 17 و 18 بوصة. إضاءة أمامية خلال النهار LED. إضاءة فرامل علوية LED. إشارات جانبية بالمرايات LED. مصابيح أمامية بإضاءة LED. ومصابيح LED خلفية.

سعر سيارة شانجان CS35 بلس

الفئة الأولى 399 ألف جنيه الفئة الثانية 420 ألف جنيه الفئة الثالثة العليا 445 ألف جنيه

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