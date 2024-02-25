مواصفات سيارتي CT5-V وCT5-V Blackwing الجديدة من كاديلاك
أعلنت علامة كاديلاك عن إطلاق سيارتَي CT5-V وCT5-V Blackwing لعام 2025، هذه الطرازات تجسد الابتكار والفخامة التي تُعرف بها العلامة التجارية، مع تحديثات تندمج مع أحدث التقنيات والتصميم الفريد.
التطور والإبداع في التصميم
تعكس السيارتان تطورًا ملحوظًا في مجال السيارات، تأتي هذه الطرازات بتصميم خارجي جديد، يشمل واجهة أمامية محدّثة ومظهرًا متميزًا يبرز جاذبيتها، كما تتميز المقصورة الداخلية بجودتها العالية وتركيزها على التفاصيل الدقيقة، وهو ما يُبرز الحِرَفية الرفيعة التي تتميز بها كاديلاك.
التقنية المتقدمة
تحتضن CT5-V وCT5-V Blackwing لعام 2025 تكنولوجيا متطورة تشمل شاشة لمس ملوّنة LED بحجم 33 بوصة تقدم تجربة تفاعلية فريدة، تشمل الخصائص الإضافية مسجل بيانات الأداء، تطبيقًا جديدًا للأداء، خدمات غوغل المدمجة، ونظام HVAC مُحسَّن، وهو ما يُكسب السائق تجربة قيادة غامرة وتفاعلية.
الأداء العالي
تُظهر كلتا السيارتان قدراتهما الفائقة في الأداء، حيث تحتوي على محركات قوية ومتطورة تتراوح من 3.0 ليتر بشاحن توربيني توأمي إلى V-8 سعة 6.2 ليتر، هذه الطرازات مجهزة بأنظمة إدارة الجر والتحكم بالانطلاق المتقدمة، وتوفر تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الراحة والتحكم الدقيق.
الظهور الأول في رولكس 24 ساعة في دايتونا
ظهور السيارتين الأول سيكون في الحدث الرياضي المرموق “رولكس 24 ساعة في دايتونا”، حيث تُعتبر CT5-V Blackwing مركبة السلامة الرسمية للسباق، وهي فرصة للجمهور لتجربة هذه الطرازات عن قرب.
التوفر والإنتاج
تُصنع هذه السيارات في مركز تجميع لانسينغ غراند ريفر في ميشيغان، ومن المتوقع بدء تسليمها في الشرق الأوسط في النصف الأول من 2025، ستتوفر مزيد من التفاصيل والأسعار في المستقبل، ما يُعزز الترقب لهذه الطرازات الفريدة.
وفيما يلي جدول مواصفات سيارتين CT5-V وCT5-V Blackwing:-
|المواصفات
|CT5-V (2025)
|CT5-V Blackwing (2025)
|التصميم الخارجي
|واجهة أمامية محدَّثة، مظهر أعرض وأكثر انخفاضًا
|شبك وواجهة أمامية معاد تصميمهما، تأثيرات هوائية أرضية
|الإنارة
|إنارة كاديلاك المجمعة العمودية، مصابيح LED
|إنارة كاديلاك المجمعة العمودية، مصابيح LED
|الألوان
|Drift Metallic، Deep Space Metallic، Typhoon Metallic
|Drift Metallic، Deep Space Metallic، Typhoon Metallic
|الشعار
|شعار كاديلاك مُنار بخلفية شاشة العرض LED
|شعار كاديلاك مُنار بخلفية شاشة العرض LED
|التقنية
|شاشة لمس LED 33 بوصة، تطبيقات وخدمات غوغل المدمجة
|شاشة لمس LED 33 بوصة، تطبيقات وخدمات غوغل المدمجة
|المحرك
|3.0 لتر، شاحن توربيني توأمي، 355 حصان
|V-8، 6.2 لتر، شاحن توربيني فائق، 668 حصان
|النظام القياسي لإدارة الجر
|متوفر
|متوفر
|التحكم بالانطلاق
|متوفر
|متوفر مع نظام Line Lock
|الفرامل
|–
|فرامل Brembo في الأمام والخلف
|الميزات الإضافية
|–
|باقات ألياف الكربون، شاملة باقة ألياف كربون محدَّثة