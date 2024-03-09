مواصفات سيارة Mercedes AMG SL 63

تظهر شركة مانسوري دائمًا كرائدة في الإبداع والتميز، في هذا المقال، نستكشف كيف قامت مانسوري بتحويل Mercedes-AMG SL 63 إلى عمل فني مذهل، مع تركيز خاص على التصميم الخارجي المُعدل والأداء المتطور.

التصميم الخارجي

أول ما يلفت النظر في السيارة المعدلة من مانسوري هو لونها الرمادي الذي يعكس قوتها، كما تتميز بعناصر متعددة من ألياف الكربون المنتشرة في جميع أنحاء السيارة، بالإضافة إلى فتحة التهوية والخطوط الحادة التي تُضفي مظهرًا متميزًا على غطاء المحرك.

إضافات متفردة في مقدمة السيارة

تتضمن مقدمة السيارة شبكًا جديدًا مزودًا بشعار مانسوري وتفاصيل باللون الأزرق اللامع، مما يضفي لمسة فريدة، تشمل الإضافات الأخرى مصابيح نهارية LED على شكل حرف L مدمجة مع فتحات التهوية، وكذلك إضافات جانبية تعزز من الديناميكية الهوائية للسيارة.

التصميم الداخلي

على النقيض من اللون الرمادي الخارجي، تتميز الداخلية باللون الأزرق الكامل، مع تطريزات ولمسات باللون الأصفر، ما يجعلها تبدو أكثر إشراقًا وجاذبية.

أداء محرك مانسوري

بينما لم تُفصح مانسوري عن الكثير من التفاصيل الفنية، فقد كشفت أن السيارة مجهزة بمحرك V8 سعة 4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، يولد قوة حصانية تصل إلى 850 حصان، وهو ما يعد قفزة هائلة في الأداء.

وفيما يلي جدول مواصفات للسيارة:-