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مواصفات سيارة Mercedes AMG SL 63

آية شام

تظهر شركة مانسوري دائمًا كرائدة في الإبداع والتميز، في هذا المقال، نستكشف كيف قامت مانسوري بتحويل Mercedes-AMG SL 63 إلى عمل فني مذهل، مع تركيز خاص على التصميم الخارجي المُعدل والأداء المتطور.

التصميم الخارجي

أول ما يلفت النظر في السيارة المعدلة من مانسوري هو لونها الرمادي الذي يعكس قوتها، كما تتميز بعناصر متعددة من ألياف الكربون المنتشرة في جميع أنحاء السيارة، بالإضافة إلى فتحة التهوية والخطوط الحادة التي تُضفي مظهرًا متميزًا على غطاء المحرك.

إضافات متفردة في مقدمة السيارة

تتضمن مقدمة السيارة شبكًا جديدًا مزودًا بشعار مانسوري وتفاصيل باللون الأزرق اللامع، مما يضفي لمسة فريدة، تشمل الإضافات الأخرى مصابيح نهارية LED على شكل حرف L مدمجة مع فتحات التهوية، وكذلك إضافات جانبية تعزز من الديناميكية الهوائية للسيارة.

التصميم الداخلي 

على النقيض من اللون الرمادي الخارجي، تتميز الداخلية باللون الأزرق الكامل، مع تطريزات ولمسات باللون الأصفر، ما يجعلها تبدو أكثر إشراقًا وجاذبية.

أداء محرك مانسوري

بينما لم تُفصح مانسوري عن الكثير من التفاصيل الفنية، فقد كشفت أن السيارة مجهزة بمحرك V8 سعة 4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، يولد قوة حصانية تصل إلى 850 حصان، وهو ما يعد قفزة هائلة في الأداء.
وفيما يلي جدول مواصفات للسيارة:-

المواصفات التفاصيل
اللون الخارجي رمادي مع مكونات ألياف الكربون وفتحة تهوية وخطوط حادة على غطاء المحرك
التصميم الأمامي شبك جديد بشعار Mansory ولمسات أزرق لامع، مصابيح نهارية LED على شكل حرف L
الإضافات الجانبية إضافات جانبية بارزة تُحسن من الديناميكية الهوائية
اللون الداخلي أزرق بالكامل مع تطريزات ولمسات باللون الأصفر
المحرك محرك V8 بسعة 4 لتر وشاحن توربيني مزدوج، قوة حصانية تصل إلى 850 حصان

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عن الكاتب:
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آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.


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