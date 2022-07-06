مواصفات سيارة Kia Sonet 2023 الجديدة وسعرها في الأسواق السعودية

طرحت شركة كيا للسيارات سيارة جديدة بمواصفات رائعة خطفت الأنظار فور طرحها في الأسواق، وهي سيارة Kia Sonet 2023 بشكلها الجديد وتصميمها الرائع من الداخل والخارج، وبتقنيات فنية مميزة يبحث عنها محبي السيارات الحديثة، خاصةً فيما يخص أدوات الأمان والرفاهية، وهذا ما سنعرضه عليك بالتفصيل خلال السطور الآتية مع عرض أسعارها في الأسواق السعودية.

مواصفات سيارة Kia Sonet 2023

محرك السيارة من النوع MPI.

يبلغ عدد الأسطوانات الخاصة بالمحرك 4.

كما أن سعة المحرك يبلغ 1.5 لتر.

سيارة كيا ستون تعمل بقوة 115 حصان.

بها ناقل حركة أوتوماتيكيا سي في تي.

السيارة ذو دفع أمامي.

كما أنها لا تستهلك وقود كثيرًا بل 17.3 كم.

مميزات سيارة كيا ستون 2023

تحتوي سيارة كيا ستون على قفل أمان خاص بحماية الأطفال داخل السيارة.

مدعمة بـ 4 وسائد هوائية في الصف الأمامي والخلف للحماية.

بها جهاز مركزي مهمته غلق جميع النوافذ، بالإضافة إلى نظام آخر للحفاظ على السرعة.

يتوفر بها أيضًا نظام يمنع غلف المكابح من النوع ABS.

نظام خاص يساعد السيارة على الاستقرار VSM، بالإضافة إلى نظام للفرامل BAS، ونظام لتثبيت السرعة CRUISE.

تقنية تشغيل المحرك بواسطة زر.

بها نظام يساعدك على تحريك وتغيير وضع القيادة لضمان راحتك طوال الطريق.

مواصفات سيارة Kia Sonet 2023 من الخارج

السيارة مزودة بمصابيح ليد من الأمام والخلف.

أيضًا مصابيح تعمل بالنهار.

تتمتع بلمسات رياضية تجعلها جذابة ومميزة عن أي موديل آخر.

غطاء العجلات الخاص بها فضي اللون، والعجلات مصنوعة من مادة الألومنيوم ومقاسها 16 بوصة.

مزودة بكاميرا من الخلف للمراقبة بقياس 360 درجة.

كما أنها مدعمة بكشافات للضباب من الأمام.

أسعار سيارة Kia Sonet 2023 في السعودية

يحتوي الموديل الجديد على أربعة فئات لكل فئة خصائص وتقنيات تميز كل منهما عن الأخرى، ولكل منهم سعر يختلف عن الأخرى داخل الأسواق السعودية كما هو موضح في السطور الآتية: