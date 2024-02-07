مواصفات سيارة EXLANTIX ES 2024 في السعودية

تستعد ماركة EXLANTIX لإحداث ثورة في عالم السيارات الكهربائية، مع إطلاقها لسيارة EXLANTIX ES موديل 2024، هذا الطراز المزعم طرحه في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من عام 2024، يعد بمثابة تجربة فريدة ومبتكرة في عالم السيارات.

إطلاق EXLANTIX ES في المملكة العربية السعودية

تكشف EXLANTIX عن استعدادها لطرح EXLANTIX ES في السوق السعودية، مؤكدة على ريادتها في مجال السيارات الكهربائية الفاخرة، حيث إنه قد تم الكشف عن السيارة لأول مرة في شنغهاي بتاريخ 20 ديسمبر 2023، قبل وصولها إلى السعودية في عام 2024، مع التأكيد على حضورها المتميز في المعارض الدولية مثل معرض جنيف للسيارات.

التصميم والابتكار

تتميز السيارة بتصميم ديناميكي ينحرف عن المظهر الثقيل والصندوقي النموذجي للسيارات، يعكس هذا التصميم التزام EXLANTIX بالجمال الأبدي والتصميم المبتكر الذي يتجاوز الاتجاهات العابرة، مما يؤكد على أناقتها واستثمارها الطويل الأمد.

مواصفات فنية وتكنولوجية

السيارة تتمتع بمجموعة من المواصفات الفنية المتقدمة، والبارز بين هذه المواصفات هو معامل السحب العالي الذي يقلل من استهلاك الطاقة ويحسن الراحة، يضمن هذا الإنجاز الهندسي تجربة قيادة هادئة وفعالة، مع مستويات منخفضة من الضوضاء داخل المقصورة.

الابتكار في الأداء والرفاهية

تم تصميم السيارة لتقديم تجربة قيادة غير مسبوقة، حيث تمزج بين الكفاءة والرفاهية، تتضمن السيارة ابتكارات مثل تقليل مستوى الضوضاء من الطريق، مما يتمتع الركاب برحلة هادئة ومريحة.

تصميم فريد ومتميز

يقدم طراز السيارة منظوراً تصميمياً جديداً في فئته، حيث يجمع بين أبعاد سيارة كوبيه بأربعة أبواب ومساحة داخلية واسعة، مما يجعلها تبرز بشكل فريد في فئتها، هذا التصميم يعكس رؤية EXLANTIX للابتكار والفخامة.

فيما يلي جدول مواصفات سيارة EXLANTIX ES موديل 2024: