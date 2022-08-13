سيدان العصر الحديث| سيارة هيونداي سوناتا 2022 الأفخم والأفضل بسعر مثالي

تُعد سيارة هيونداي سوناتا 2022 من أفخم السيارات العصرية والحديث وأفضلها أداءً، لما تحمله من إمكانيات وتقنيات وتحديثات عصرية، من أجل توفير بيئة مناسبة ورائعة تمنح السائق والركاب الراحة والشعور بالأمان، تحميل جميع التقنيات والكماليات والتجهيزات الأساسية، ووسائل السلامة المطلوبة، وأُطلق عليها سيدان العصر الحديث.

مميزات هيونداي سوناتا 2022

تملك محرك أساسي بقوة 191 حصان أربع أسطوانات.

شاحن توربيني بقوة 180 حصان سعة 1.6 لتر.

يتوفر طراز N Line بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات بقوة 290 حصان.

جميع المحركات متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وسائل الأمان والسلامة

أنظمة مساعدة السائق القياسية.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

تحذير الاصطدام الأمامي.

نظام كشف المشاة.

الكبح التلقائي في حالات الطوارئ. تحذير مغادرة المسار.

الحفاظ على حارة السير.

المساعدة في تتبع المسار.

كاميرا الرؤية الخلفية.

المواصفات الداخلية والخارجية

مواصفات داخلية التصميم الخارجي مساعد الركن العمودي أجهزة استشعار ركن أمامية وخلفية شاشة عرض على الزجاج الأمامي محاذاة أزرار التحكم مع عيني السائق لسهولة الاستخدام شاشة ترفيه مركزية HD قياس 10.25 بوصة إمكانية تقسيم واجهة المستخدم في الشاشة إلى 3 أجزاء شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي نظام صوتي متميز من BOSE مع 12 مكبر صوت شاحن لاسلكي بلوتوث يدعم عدة أجهزة في وقت واحد. عجلات معدنية قياس 16 أو 17 أو 18 إنش محاطة بإطارات Pirelli شبك أمامي مطلي باللون الفضي أو الكروم الأسود تقنية الإضاءة الخفية والمتدرجة مصابيح أمامية وخلفية LED كاملة الإضاءة

سعر هيونداي سوناتا

أما عن سعر سيارة هيونداي سوناتا 2022 في المملكة، فتتراوح ما بين 69 ألف ريال و71 الف ريال لفئة الاستاندر، أما سعر سوناتا 2022 فل كامل فيبلغ 103,000 ريال.

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