سيدان العصر الحديث| سيارة هيونداي سوناتا 2022 الأفخم والأفضل بسعر مثالي
تُعد سيارة هيونداي سوناتا 2022 من أفخم السيارات العصرية والحديث وأفضلها أداءً، لما تحمله من إمكانيات وتقنيات وتحديثات عصرية، من أجل توفير بيئة مناسبة ورائعة تمنح السائق والركاب الراحة والشعور بالأمان، تحميل جميع التقنيات والكماليات والتجهيزات الأساسية، ووسائل السلامة المطلوبة، وأُطلق عليها سيدان العصر الحديث.
مميزات هيونداي سوناتا 2022
- تملك محرك أساسي بقوة 191 حصان أربع أسطوانات.
- شاحن توربيني بقوة 180 حصان سعة 1.6 لتر.
- يتوفر طراز N Line بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات بقوة 290 حصان.
- جميع المحركات متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.
وسائل الأمان والسلامة
|
|
المواصفات الداخلية والخارجية
|مواصفات داخلية
|التصميم الخارجي
|
|
سعر هيونداي سوناتا
أما عن سعر سيارة هيونداي سوناتا 2022 في المملكة، فتتراوح ما بين 69 ألف ريال و71 الف ريال لفئة الاستاندر، أما سعر سوناتا 2022 فل كامل فيبلغ 103,000 ريال.
سيارات هيونداي:
الأفخم والأفضل أداءًا سيارة هيونداي كونا 2022 Hyundai Kona بسعر مثالي
الأكثر مبيعًا| هيونداي أيونيك 5 سيارة العام الأكثر فخامة وإمكانيات
سيارة هيونداي أيونيك Ioniq 6 الجديدة الأكثر أناقة بتصميم فريد وإمكانيات ثورية
سيارة هيونداي ستارجازر Stargazer الجديدة تخطف الأنظار بتصميم عصري
هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra بسعر مُغري ومواصفات عصرية