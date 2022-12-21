مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2023 وأسعارها في السعودية

تعد شركة هيونداي العالمية هي رابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث مبيعاتها على مدار السنة، حيث أصدرت شركة هيونداي أحدث سياراتها وهى السيارة هيونداي سنتافي 2023، التي تتميز بمواصفات عالية ومميزات خاصة وهى من سيارات الدفع الرباعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف إلي مميزاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية.

أهم مميزات سيارة هيونداي سنتافي 2023

سيارة هيونداي سنتافى تتمتع بالكثير من المواصفات والإمكانات سواء من الداخل أو الخارج، ومن أهم هذه المميزات هي كالآتي:

مواصفات السيارة من الخارج

تتمتع السيارة بتشكيلة من الألوان المميزة التي يمكن الاختيار من بينها مثل الأحمر والبني والرمادي والأبيض والأسود وبعدة درجات مختلفة.

لها شكل أنيق ومميز من الخارج.

تم تزويد السيارة بجنوط معدنية بمقاس 18 و 19 إنش.

كما أن مقدمة السيارة بها شبك أمامي عريض يندمج مع المصابيح الأمامية بشكل انسيابي مميز، وهذه المصابيح تعمل بنظام LED.

أما من الخلف فتتميز السيارة بتصميم رائع للأضواء.

تتمتع السيارة بمرايات جانبية تتميز بقابليتها للطي بالكهرباء.

مواصفات السيارة من الداخل

السيارة تحتوي على نظام إضاءة داخلية ولوحة عدادات أمام السائق وهى بقياس 12.3 إنش.

كما تتمتع بالعديد من التقنيات والتكنولوجيا التي تتميز بالفخامة وهي ما جعلها تتفوق علي غيرها من السيارات المنافسة.

السيارة بها وحدة تحكم مع ذراع ناقل للحركة من نوع الزر وذلك بغرض تحقيق سهولة القيادة.

لها مقاعد مريحة وتوفر نظام طي المقاعد للصف الثاني.

السيارة مزودة بالعديد من وسائل الترفية.

تتميز السيارة بالمساحة الواسعة من الداخل التي قد تسع إلى خمس أفراد.

لها شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة، كما أنها تحتوي على منافذ لوصلات USB.

مواصفات محرك هيونداي سنتافي 2023

سعة المحرك 2.5 لتر.

السيارة بقوة 191 حصان.

التسارع من الثبات يصل حتى 100كم في خلال 10.4 ثانية.

تعمل بعزم دوران 227 نيوتن/ المتر.

السيارة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي.

تحتوي على جميع مواصفات السلامة والأمان مثل تثبيت السرعة التكيفي والتحذير عند الاصطدام الأمامي، كما تحتوي علي مراقبة النقطة العمياء، بها فرامل تلقائية في حالات الطوارئ.

أسعار سيارة هيونداي سنتافي 2023 في السعودية

السيارة تأتي بخمس فئات في المملكة العربية السعودية وأسعارها كالآتي: