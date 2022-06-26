مواصفات سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 الكورية والاسعار

شهدت الأسواق العربية انطلاق سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023، فقد حازت السيارة على إقبال شديد بالدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية، فهي من أكبر السيارات الرائدة في مجالها فهي كورية الصنع يتم تجميعها بالدول المستوردة من جانب وكلاء الشركة بتلك الدول، فقد حازت على اهتمام الكثيرين بفضل تصميمها الفريد سواء الداخلي أو الخارجي، إلى جانب الإضافات الحديثة لتلائم الاستخدام الحالي من قائدي السيارات التي تتطلب سرعة عالية مع مستوى عالي من الأمان، ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز مواصفات الموديل الجديد لعام 2023 من هيونداي النترا HD.

أبرز مواصفات هيونداي النترا HD موديل 2023

حققت سيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بالمملكة العربية السعودية مبيعات عالية منذ اللحظة الأولى لطرحها بالسوق المحلي، فهي سيارة بتجميع محلي وخامات كورية حققت المعادلة الصعبة من خلال تقديم سرعة فائقة مع استهلاك جيد لوقود السيارة، هيونداي النترا HD موديل ينتمي لفئة السيدان ذو محرك بسعة 1600 سيسي رباعي الأسطوانات وناقل حركة أوتوماتك وقوة 121 حصان، وتستهلك وقود 6.6 لتر لكل مسافة تصل إلى 100 كيلو متر.

الأبعاد الخارجية هيونداي إلنترا HD موديل 2023

تأتي السيارة بطول يصل إلى 4505 مم وعرض يبلغ 1541 مم وارتفاع 1490 مم وتبلغ السعة الداخلية للشنطة الخلفية 02 لتر، وتقدم الفئة الأولى من السيارة مصابيح ضباب أمامية، وجنوط تبلغ 15 بوصة إلى جانب توفير مرايات جانبية تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى سبويلر خلفي، وغيرها من الإضافات، أما الفئة الثانية من السيارة إلى جانب التجهيزات السابقة تم إضافة فتحة علوية بالسقف تعمل كهربائياً إلى جانب توفير نظام الحماية والأمان ضد السرقة وغيرها من الكماليات.

سعر سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023

سعر السيارة بالسوق السعودي:-

سيارة هيونداي فليت 1.6 لتر يبلغ سعرها الحالي بالمملكة 84000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي سمارت 2 لتر يبلغ سعرها الحالي بالمملكة 86500 ريال سعودي.

سيارة هيونداي سمارت بلس 2 لتر يبلغ سعرها الحالي بالمملكة 97500 ريال سعودي.

سيارة هيونداي نص فل 2 لتر يبلغ سعرها الحالي بالمملكة 109000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي بريميوم 2 لتر يبلغ سعرها الحالي بالمملكة 123000 ريال سعودي.

سعر السيارة بالسوق المصري:-