الأكثر طلبًا هافال H6 GT رياضية متعددة الاستخدامات SUV بتصميم روعة وسعر مثالي

بعد زيادة الطلب عليها مؤخرًا، تستعد شركة شركة جريت وول الصينية، لطرح نسختها الرياضية الرائعة متعددة الاستخدامات من علامة هافال Haval H6 في الأسواق السعودية والعربية، حاملة معها إمكانيات حديثة وعصرية مناسبة لمختلف الفئات، وبتصميم داخلي وخارجي متكامل، مزودة بكامل التقنيات والكماليات ووسائل الأمان والسلامة.

مواصفات هافال H6 GT

تتوفر مع محرك تيربو تشارجر مطور N20 مطور 2 لتر، يُولد قوة تصل إلى 201 حصان، و320 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتامتيك، وتتوفر مع اللون الأسود وأخرى، وتملك تصميم جذاب وعصري.

التصميم

تمتلك مجموعة إطارات جديدة من ميشيلان.

لتلتقي بذلك الديناميكية الرياضية بالفخامة العصرية.

بأبعاد طول يصل إلى 4727 ملم، وعرض يبلغ 1940 ملم.

قاعدة عجلاتها بطول 2738 ملم.

التقنيات الكماليات

شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة.

لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة.

مقاعد أمامية مصممة بتصميم رياضي أنيق.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تقنيات حديثة وخواص ديناميكية تؤهلها للقيادة الرياضية.

أداء مذهل على مختلف أنواع التضاريس

تجهيزات أمان إضافية.

مُثبت سرعة مُتكيف بخاصية الوقوف والتحرك

سعر هافال H6 GT

أما عن السعر المتوقع لسيارة هافال H6 GT فيبدأ من 28885 دولار أمريكي حتى 30500 دولار تقريبًا.

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