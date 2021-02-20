مواصفات سيارة نصر E70 الجديدة 2021 وسعرها

أعلنت مصر بدء إنتاج سيارة نصر E70 الكهربائية، بشراكة بين شركة نصر وبين شركة صينية متخصصة في مجال السيارات مؤخرا والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل نسبة التلوث من عوادم السيارات وجاءت بذلك فكرة السيارة الكهربائية ووكلت شركة نصر بهذه السيارة لتكون الأولي في الشرق الأوسط والوطن العربية التي تصنع السيارة، والتي من المقررة إنتاجها في نهاية العام الجاري، عن طريق وزارة الصناعة والتي أعطت الضوء الأخضر لشركة النصر للسيارات الشهيرة بإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

وفي التقرير التالية سنتعرف علي السيارة الكهربائية المصرية الأولي، ومواصفات السيارة الجدية بالإضافة إلي سعر السيارة المتوقع وغيرها من المعلومات الهامة.

سيارة نصر E70 المصرية

تعتبر سيارة نصر E70 الكهربائية، من السيارات المنتظرة في مصر حيث تعد أول سيارة يتم تصنيعها في مصر عن طريق شركة النصر للسيارات والتي من المقرر أن تخرج إلي النور بشكل رسمي في نهاية العام الميلادي الجاري 2021، بعد قرار من وزارة الصناعة بإعادة إحياء شركة النصر والتي تم تصفيتها في عام 2009 بعد رحلة طويلة من العطاء في مصر ، وتنتج السيارة الجديدة بالتعاون بين شركة نصر وبين إحدي الشركات الصينية العاملة في مجال السيارات.

وأعلنت وزارة الصناعة، أن الشركة الصينية تدعي شركة دونج فينج والتي تنتج سيارات تبلغ 3.6 مليون سيارة كل سنة، وأنه تم توقيع عقد الشراكة بين شركة نصر وبين الشركة الصينية، وتم الاتفاق علي إنتاج ما يقرب من 25 ألف سيارة كهربائية كل سنة، بالإضافة إلي بداية طرحها يكون بدءا من العام المقبل 2022.

وتم الاتفاق خلال العقد بين الشركين علي أن تكون السيارة مصنوعة من المنتجات المصرية بنسبة 50% ويتم التدريج فيما بعد حتي تصل هذه النسبة إلي 100%.

مواصفات سيارة نصر E70

كشفت وزارة الصناعة، المواصفات الخاصة بالسيارات الكهربائية الجديدة نصر E70، والتي حازت علي إعجاب واستحسان الكثير من مختصي السيارات، حيث راعت السياة الجديدة وسائل الرفاهيةوالأمان ومراعاة التكنولوجيا الحديثة ، حيث جاءت مواصفات ومميزات السيارة الجديدة علي النحو التالي:

قوة الموتور: من المتوقع أن تصل قوة موتور السيارة الجديدة نحو 147 حصان.

سرعة السيارة: تتراوح سرعة السياراة الكهربائية الجديدة بين 400- 500 كم / ساعة.

مدة شحن السيارة: يستغرق شحن السيارة مدة 30 دقيقة حتي تصل طاقة بطارية السيارة بين 30% إلي 80% ، وفي حالة الشحن الكامل للبطارية بنسبة 100% تستغرق 8 ساعات كاملة.

الرفاقية: تتتميز السيارة الكهربائية الجديد بالعديد من مميزات الرفاهية مثل وجود مؤشر ضغط الإطارات، بالإضافة إلي مكيف الهواء، وفتحة السقف التي يعشقها الكثير وشاشة التحكم.

وسائل الآمان: تحتوي السيارة الكهربائية الجديدة E70 علي الكثير من وسائل الآمان المطورة مثل “TCS، ESC، ABS، HSA، BA، EBD”.

مقاعد السيارة: من الأمور الهامة التي ينظر عليها عشاق السيارات، وتتمتاز مقاعد الكهربائية المصرية الجديدة بكونها إلكترونية بالإضافة إلي أن هذه المقاعدة قابلة للتعديل.

كاميرا السيارة: تتميز السيارة الكهربائية المصرية الجديدة، أنها تمتلك كاميرا ذات رؤية محيطية بـ 360 درجة، بفضل هذه الكاميرات وتتنوع بين الكاميرات الخلفية والأمامية، وهناك كاميرات أيضا مميزة تستخدم لكشف النقطة العمياء لسائق السيارة.

سعر السيارة الكهربائية نصر E70

كشفت وزارة الصناعة، سعر السيارة الكهربائية الجديدة ، حيث أنه متوقع أن تطرح السيارة E70 بسعر يصل 360 ألف جنيه مصري وذلك بعد أن تمت مراعاة جميع المواصفات والمميزات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة، وحسب آخر الأسعار التي تم طرحها خلال الفترة السابقة.