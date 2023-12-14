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مواصفات سيارة ميني كوبر كونتري مان 2024 الجديدة

شذى علي

تعد سيارة ميني كوبر كونتري مان 2024 هي السيارة النسائية الأولى في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لما تمتع به من أناقة وفخامة شديدة، كما أنها مزودة بتقنيات لجعل القيادة أسهل، ولذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم نظرة سريعة وشاملة على أهم مواصفات وسعر هذه السيارة. 

مواصفات سيارة ميني كوبر كونتري مان 2024 الجديدة

مواصفات سيارة ميني كوبر كونتري مان 2024 الجديدة

المواصفات الديناميكية للمحرك

تم تجهيز سيارة ميني كوبر كونتري مان 2024 بمحرك توربيني، يتمتع بالمواصفات الديناميكية الآتية:-

نوع المحرك  محرك توربيني مزود بأربع أسطوانات.
سعة المحرك لترين.
القوة الحصانية  تُعادل قوة 192 حصانًا.
عزم الدوران  يصل إلى 280 نيوتن لكل متر. 
سعة خزان الوقود  51 لترًا.
نوع الدفع  دفع الكلي.
السرعة القصوى  تصل إلى 225 كيلو مترًا في الساعة.
معدل استهلاك الوقود  تستهلك السيارة 6.6 لترًا البنزين لقطع مسافة 100 كم. 
معدل التسارع  تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم خلال 7.2 ثانية. 
ناقل الحركة  أوتوماتيك.

سعر سيارة ميني كوبر كونتري مان 2024 في المملكة العربية السعودية 

تتوافر جميع موديلات سيارة ميني كوبر كونتري مان موديل 2024 في المملكة العربية السعودية، لدى وكيلها المعتمد وهو شركة محمد يوسف الناغي للسيارات، وذلك بالأسعار الآتية:-

موديل السيارة  السعر شامل الضريبة 
سيارة ميني كوبر كونتري مان موديل 2024 Cooper S ALL4 203,895 ريالًا سعوديًا. 
سيارة ميني كوبر كونتري مان موديل 2024 موديل John Cooper Works ALL4 245,755 ريالًا سعوديًا. 

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عن الكاتب:
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شذى علي

كاتبة مقالات لدي كبرى المواقع العربية، درست اللغة العربية لمدة أربع سنوات، شغوفة بالتعليم والتعلم دائمًا، أسعى إلى إثراء المواقع بالمعلومات العلمية الدقيقة في أكثر من مجال.

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