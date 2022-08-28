مواصفات سيارة مرسيدس جي كلاس 2022

سيارة مرسيدس جي كلاس من أفخم السيارات لسنة 2022، صنعت من طرف الشركة الألمانية مرسيدس بنز والتي صممت بطريقة استثنائية وبلمسة تقنية فريدة من نوعها التي تدفع بها إلى منافسة أفضل سيارات من فئة رباعية الدفع في العالم.

تتمتع سيارة مرسيدس بنز جي كلاس بنظام معلوماتي ترفيهي مطور وبأداء تقني وديناميكي مما زادها قوة، وذلك راجع لتزودها بعجلات الألومنيوم التي يصل قياسها من 20 إلى 22 بوصة.

تصميمها الخارجي:

تتميز بزوايا خارجية حادة.

عجلات من الألومينيوم بقياس 22 بوصة.

مصابيح أمامية وخلفية مع ضوء مؤشر الفرامل وإطار احتياطي كلاسيكي.

شفرات الكروم اللامعة للعجلات والتي تضفي للسيارة مضهرا رياضيا.

داعمات الأرجل التي تساعد ركابها على الصعود والنزول.

تصميمها من الداخل:

مصنعة بجلد فاخر من نوعه، وخشب أحمر في زوايا الأبواب والمقاعد.

بها ثلاثة صفوف من المقاعد المريحة جدا، والتي يمكن تعديلها كهربائيا.

2 من الشاشات الترفيهية للمقاعد الخلفية بمقاس 12 بوصة.

مرفقة بأنظمة تشغيل Apple CarPlay و Android AutoK سهل الاستخدام.

لوحة عدادات رقمية للسائق.

15 مكبر من مكبرات صوت Burmester استريو.

مزودة بمكيف هوائي ثلاثي ممتاز مع إغلاق وفتح الفتحات تلقائيا يعمل بنظام أوتوماتيكي، ومرفق بمدفأة.

بها فتحة سقف بانورامية، ونوافذ كهربائية.

لها منافذ للشحن الناقل و الاسلكي.

محرك سيارة مرسيدس جي كلاس 2022:

تقدم سيارة مرسيدس جي كلاس 2022، محركين الأول بموديل G 500 والثاني بموديل G-Class.

بلغت أقصى سرعة لها 150 ميلا في الساعة.

وسائل السلامة المتاحة في السيارة:

ميزة الكبح التلقائي mercrdes g klasse، ونظام(EBD).

بها نظام المحافظة على المسار والاحتراس من الاصطدام الأمامي.

تتوفر على كاميرا خلفية.

مصباح لإضاءة الصندوق الخلفي للسيارة.

خاصية نظام القيادة الذكي للسائق.

ثبات السرعة الإلكتروني(ESP).

ألوان سيارة مرسيدس جي كلاس 2022:

اللون الأزرق. اللون الخضر. اللون الرمادي.

قدر مبلغها ما بين 135 ألف إلي 234 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 600 ألف درهم إماراتي، وما بين 3.500.000 إلى 4.700.000 جنيه مصري.