ثورة لكزس UX 2023 الأفخم بهوية جديدة وتحديثات مدهشة وسعر مثالي

تُعد سيارة لكزس UX 2023 الجديدة أحدث وأفضل سيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، تأتي بتصميم فخم ورائع، ومزودة بالعديد من التحسينات التي تعزز الإحساس بالفخامة والبراعة، ومن أهم التحديثات التي أُجريت على السيارة هي إلغاء محرك البنزين وهو متاح فقط مع خيار محرك هجين، وعزز فئة الطراز الهجين من خلال تقديم تقنية أمان متطورة وفريدة من نوعها بالإضافة إلى التجهيزات العصرية من الداخل والخارج.

مواصفات لكزس UX 2023

تحتوي سيارة لكزس UX 2023 من الخارج على تصميم مميز ورائع وصلابة، كما تم تحسين مستويات الأمان والسلامة في الطراز الجديد كالتالي:

الطول 4495 مم العرض 1840 مم ارتفاع 1520 مم شنطة خلفية 614 لتر

الأداء الفني

موتور 2000 cc 4 أسطوانات قوة 168 حصان. عزم دوران 180 نيوتن محرك أتوماتيك 8سرعات استهلاك وقود 10 لترات/ 100كم

أنظمة الأمان والسلامة والكماليات

تحتوي سيارة لكزس UX 2023 الجديدة على أحدث أنظمة الأمان والسلامة العالية وهي كالتالي:

7 وسائد هوائية.

فرامل نوع ABS.

بالإضافة إلى توزيع فرامل إلكتروني EBD.

التوازن الإلكتروني ESP.

مراقبة ضغط الإطارات.

مصابيح من الأمام LED.

نظام الثبات الإلكتروني.

حساسات وقوف السيارات الخلفية.

مع الكاميرا في الخلف. تكييف الهواء.

بالإضافة إلى الإنذار.

مثبت الحركة.

قفل مركزي “سنتر لوك”.

حزام أمان للمقاعد الخلفية.

السعر المتوقع

وكشفت التقارير أنه تم بالفعل تحديد سعر المبدئي للسيارة عند 43382 دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 3492 دولار عن الجيل السابق، وقد يتراوح السعر حسب الفئة من 38000 دولار إلى 43000 دولار.

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