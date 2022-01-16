مواصفات سيارة لكزس LX 600 ذات التصميم الرياضي بمظهر أكثر فخامة

قامت الشركة اليابانية بطرح سياراتها الرياضية لكزس LX 600 بالأسواق، وقد جاء تصميم هذه السيارات المتميزة ليضم تصميم حديث ومقصورة أكثر تطورًا ومحرك أكبر كفاءة وقوة رغم صغره وذلك بعد إجراء عملية تحديث عليه وبعزم أقوى مما سبقه من الإصدارات، كما تتمتع واجهة لكزس LX 600 الأمامية بمصابيح أصغر حجمًا وأكثر فخامة ورفاهية مع الاحتفاظ بشكلها الرياضي القوي، إنها لكزس LX 600 التحفة الفنية التي تُشعر كل من يمتلكها ويجلس بداخلها بعظمة امتلاكه لهذه التحفة ومدى قيمتها.

لكزس LX 600….وتصميمها الخارجي

تحتوي لكزس LX 600 على واجهة أمامية ذات تصميم رياضي، مزودة بشبك أمامي يأتي على شكل أفقي مكون من 7 قضبان عائمة مع وجود تجويف بالمنتصف مما يعمل على تبريد المحرك وتحسين كفاءته، بالإضافة على وجود مأخذ هواء كبيرة الحجم.

الواجهة الأمامية ذات مصابيح بحجم أقل، وتضم مصابيح نهارية ثلاثية الأبعاد.

الهيكل الجانبي للسيارة أكثر انسيابية، مع حواف الإطارات مقوسة ذات حجم صغير.

جاءت السيارة بجنوط ذات مقاسات متعددة تبدأ بمقاس 18 بوصة، 20 بوصة، 22 بوصة.

واجهة خلفية ذات مصابيح متصلة مع مصد جديد ومتنوع يمنح السيارة الشكل الفخم.

تتزين السيارة بشعار Lexus الذي تم استبداله عن الشعار التقليدي.

سيارات لكزس LX 600 من الداخل

كانت لكزس LX 600 عند حسن ظن عملائها بها من حيث الفخامة والرقي والتميز الداخلي.

المقصورة هي لوحة فنية متكاملة من حيث اللمسات العصرية المأخوذة من ريش الصقر فضلاً إلى استخدام أفضل الإضافات المعدنية والخشبية والجلودالفاخرة.

لكزس LX 600 …. اسم بمعنى الرفاهية

تقدم سيارة لكزس LX 600 لعملائها كل معايير الرفاهية والتجهيزات الحديثة المتمثلة في :-

نظام صوتي من مارك ليفنسون مكون من 25 مكبر صوتي.

تأتي السيارة بشاشتان، إحداهما مقاس 7 بوصة وهي المسئولة عن التحكم بالمناخ ومعلومات السيارة، والأخرى تأتي بمقاس 12.3 بوصة وهي المسئولة عن الإعدادات الخاصة بالصوت.

السيارة جاءت بشاشة اجهزة قياس رقمية.

نظام ترفيهي مزود بمساعد صوتي.

خاصية دعم السحابة بالإضافة إلى خاصية التحديثات عبر الهواء.

محرك لكزس LX 600 ومواصفاتها الميكانيكية

تستمد سيارة لكزس LX 600 قوتها من محرك V6 تربو مزدوج.

سعة المحرك تبلغ 3.5 لتر مع قوة توليد تصل إلى 409 حصان وعزم دوران يبلغ 649 نيوتن متر.

يتصل المحرك بناقل حركة حديث يتكون من 10 سرعات يعمل أوتوماتيك.

الأمان والسلامة عنوان لكزس LX 600

إذا تحدثنا عن لكزس LX 600 فنحن نتحدث عن كل معايير الأمان والسلامة المجتمعة بها والتي تقدمها بكل حب وخوف على عملائها والمتمثلة في التالي :-

كاميرات رؤية.

الكبح التلقائي.

التحذير قبل الاصطدام من الجهة الأمامية.

التحكم في السرعة من خلال الرادار الديناميكي.

خاصية التحذير عند الخروج عن المسار.

نظام مساعد للسائق خلال الطوارئ.

مساعد لتتبع الحارة.

مزودة بنظام لإضاءة ذكية.

مساعد إشارات الطريق.

أسعار لكزس LX 600

مبدئيًا سيتم طرح سيارة لكزس LX 600 بالأسواق بسعر 90 ألف دولار أمريكي اي ما يعادل 337.5 ريال سعودي.