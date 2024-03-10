مواصفات سيارة لاند كروزر 70 الجديدة

في عرض مميز بمعرض التنقل الياباني، أعادت تويوتا إحياء سيارتها الشهيرة لاند كروزر 70، المعروفة بقوتها ومتانتها، هذه السيارة التي أُطلقت لأول مرة منذ 40 عامًا، تعود الآن بتحسينات وتقنيات حديثة، لترسخ مكانتها كسيارة دفع رباعي تاريخية.

إصدار جديد بتقنيات معاصرة

تحتفل تويوتا بالذكرى الأربعين للاند كروزر 70 بإطلاق نسخة جديدة تتمتع بمميزات فريدة وتحديثات ذات طابع عصري، هذا الإصدار الخاص سيتم الكشف عنه قريبًا في معرض طوكيو للسيارات.

تفاصيل التصميم والأداء

السيارة الجديدة تبرز بلونها الأسود غير اللامع وتصميمها الأمامي المعاد تصميمه، إلى جانب عجلات سوداء تضفي جمالية خاصة للطرق الوعرة، من المتوقع أن تويوتا سوف تزود هذه السيارة بمحرك تيربو ديزل قوي، مما يؤكد التزام الشركة بتقديم أداء متفوق في الإصدارات الجديدة.

معرض طوكيو للسيارات

سيتم عرض السيارة الجديدة إلى جانب نموذج Land Cruiser J40 المعاد تصميمه في معرض طوكيو للسيارات، هذه الفعالية ستكون فرصة مثالية لعشاق السيارات لاستكشاف هذه التحفة الفنية الحديثة.

وفيما يلي جدول مواصفات سيارة لاند كروزر 70:-