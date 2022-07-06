مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 وأسعارها في الأسواق السعودية

أصدرت شركة كيا للسيارات سيارة جديدة لهذا الموسم سيارة كيا سبورتاج 2022، سيارة تتمتع بالعديد من الصفات والمميزات الرائعة من الداخل والخارج والتي سنعرضها عليك بالتفصيل خلال هذه المقالة؛ ذلك الأمر الذي جعلها محط اهتمام الكثيرين من محبي السيارات خاصةً العرب، تابع معنا لمعرفة مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها داخل الأسواق العربية.

مواصفات سيارة Kia سبورتاج 2022

تمتاز سيارة كيا سبورتاج الجديدة بالعديد من الإضافات والمميزات الرائعة التي زادت من شهرتها وكثرة الطلب عليها في الأسواق خاصةً الأسواق العربية، وفيما يأتي أهم مواصفاتها وخصائصها:

تتمتع السيارة من الداخل بمساحة واسعة تسع أفراد العائلة بالكامل.

تضم العديد من النظم الحديثة والتكنولوجيا.

سيارة كيا سبورتاج تشبه سيارة كيا 5 من الخارج.

عوادم السيارة خفية، وتعد من أهم مميزاتها التي لا تتوافر في أي موديل آخر.

تتمتع بنظم قيادة متنوعة والتي يمكنك الاختيار منها بسهولة حسب الرغبة لضمان راحتك أثناء القيادة: Sport, Comefort, وSmart.

مقياس لوحة السيارة 12 بوصة.

مدعمة بنظام ملاحة متطورة.

كما أنها مدعمة بوسائل أمان وسلامة متنوعة، ووسائد متعددة من الأمام والجوانب، بالإضافة إلى فرامل تمنع الانغلاق.

مدعمة بحساسات من الخلف حتى تساعدك على الركن باحتراف دون اصطدام.

مزودة بتكييف ومنظم هواء داخل السيارة بالكامل.

بها نظام إلكتروني يحافظ على توازن السيارة أثناء السير خاصةً في الطرق الوعرة وصعود المرتفعات.

المقاعد مصنعة من الجلد الفاخر.

تتوافر بعدة ألوان جذابة وساحرة.

يمكنك طي المرايا إلكترونيا، وبها فتحات للسقف تعمل كهربائيًا، ويمكنك التحكم في محرك السيارة عن بعد.

أسعار سيارة كيا سبورتاج

تُصنف سيارة كيا سبورتاج إلى عدة فئات، ولكل فئة سعر خاص بها حسب مكان بيعها المحلي سواء في مصر أو داخل المملكة العربية السعودية كما هو موضح في السطور الآتية: