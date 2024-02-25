مواصفات سيارة شفروليه اكوينوكس الجديدة

أطلقت شركة جنرال موتورز الجيل الرابع من سيارة شيفروليه إكوينوكس 2025، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، تتميز بتصميم مستوحى من شاحنة شفروليه سيلفرادو الشهيرة، كما أنها تأتي بالعديد من التحديثات والتحسينات على مستوى التصميم والأداء.

تصميم متطور وأنيق

السيارة تعيد تعريف مفاهيم التصميم في فئتها، حيث إنها تستلهم بعض عناصرها من شاحنة سيلفرادو، تتميز بشبكة أمامية مربعة وشريط أنيق، ومصابيح LED المنقسمة التي تضفي مظهرًا جريئًا وفريدًا، كما تتمتع بعناصر تصميم خارجية متعددة الألوان، أقواس عجلات مربعة وأبعاد معززة تزيد من جرأتها وجاذبيتها.

طراز Activ المميز

طراز Activ هو إضافة جديدة تمامًا لهذا الجيل، ويأتي بمجموعة متنوعة من المزايا الحصرية، يتميز بواجهة أمامية فريدة، إطارات مصممة لجميع التضاريس، سقف مطلي باللون الأبيض، وعجلات من الألومنيوم مقاس 17 إنش، كما يحتوي على تنجيد داخلي فاخر من الألياف الدقيقة Evotex وشعارات Activ المطرزة.

محرك قوي وأداء فعّال

المحرك في هذه السيارة يُظهر استمرارية في الكفاءة، حيث يبقى محركها التوربيني رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر وقوة 175 حصان، يتوفر كذلك نظام الدفع الرباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتشمل أوضاع القيادة العادية والثلجية، إضافةً إلى نظام القيادة على الطرق الوعرة.

تقنية وأنظمة متطورة

يتميز التصميم الداخلي للسيارة بمساحة واسعة ومجموعة من التقنيات الذكية والمبتكرة، تشمل هذه التقنيات شاشة لمس كبيرة الحجم ونظام الملاحة، إضافةً إلى أنظمة الحماية والسلامة المتقدمة مثل نظام التحذير من الاصطدام والكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

وفيما يلي جدول مواصفات سيارة شيفروليه إكوينوكس 2025: