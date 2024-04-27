مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير 2024 ارخص سيارة يابانية 

مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير 2024 التي تعد أفضل خيار مناسب لفئة الشباب وخاصة السيدات المبتدئات في القيادة، حيث إنها سيارة سيدان تتميز بصغر حجمها الذي يجعلها سهلة التنقل ويمكن السير بها بكل حرية في المناطق المزدحمة، فضلاً عن تميزها بسعر تنافسي اقتصادي يجعلها تنافس بقوة في السوق السعودي، إلى جانب هذا فهي تعد من أفضل السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، مما يجعلها خياراً رائعاً لكل من يبحث عن سيارة صغيرة تفي بأغراض التنقل اليومية.

على الرغم من بساطة تصميم سوزوكي ديزاير 2024 إلا أنها تتمتع بمظهر أنيق وعصري، حيث تأتي بشبك أمامي متوسط الحجم محاط بإطار فضي يعزز من جمالية الهيكل، كما تأتي مدعمة بمصابيح إضاءة أمامية هالوجين، فضلاً عن مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مع مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائياً مزودة بإشارات انعطاف، كما ترتكز السيارة على جنوط مقاس 15 إنش.

أبعاد السيارة الطول 3.995 مم، العرض 1.735 مم، الارتفاع 1.515 مم طول قاعدة العجلات 2.450 مم وزن السيارة 895 كجم محرك السيارة محرك رباعي الاسطوانات.

سعة 1.2 لتر

قوة 82 حصان

عزم دوران 113 نيوتن

معدل تسارع من صفر إلى 100 كم خلال 13.2 ثانية. سعر السيارة الفئة القياسية بسعر 58.650 ريال سعودي. فئة GLX بسعر 61.525 ريال سعودي.

مواصفات سوزوكي ديزاير الداخلية

تتميز سوزوكي ديزاير بتصميم داخلي مريح وبسيط، حيث تأتي بمقاعد مكسوة من القماش مع عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، فضلاً عن نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، إلى جانب وجود مكيف هواء أوتوماتيكي في الفئة الأعلى، ومنفذ USB ومنفذ 12 فولت.

مزايا الأمان في السيارة