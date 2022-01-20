مواصفات سيارة رولز رويس كولينان 2022 بحزمة رائعة تجمع فيها الرفاهية والأناقة والقوة

سيارة رولز رويس كولينان 2022 ذات الدفع الرباعي باهظة الثمن حيث يبدأ سعرها من 1,272,760 درهم إماراتي، تنطلق هذه السيارة بهدوء وتُدهش الجميع سواء كنت راكبًا لها أو مشاهدًا لها، يحفزها محرك V-12 قوي وحريري في الأداء والصوت، تتميز بتصميم خارجي رائع وزخرفة غطاء خارجي لا مثيل لها، كما تشتمل السيارة على زجاج أمامي عازل للصوت و الحرارة والضوء ويوجد فيها مقبس 12V أمامي فقط، ونظام كشف حركة مجسم من نوعية ذلك المتواجد في سيارات بنتلي بينتايغا.

محرك سيارة رولز رويس كولينان 2022

تتميز السيارة بنظام دفع رباعي قياسي وتأتي كولينان 2022 بمحرك توربو مزدوج V-12 سعة 6.7 لتر بقوة 563 حصانًا (وقوة 592 في إصدار البلاك بادج) وهو هادئ للغاية ولا يزال ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات يتعامل مع تغييرات التروس ويوجه الطاقة إلى نظام الدفع الرباعي القياسي، كما تتميز بأنها إقتصادية في إستهلاك الوقود.

• تتميز سيارة رولز رويس كولينان 2022 بمقصورة فسيحة ومبطنة بطبقة من الجلد المحبب.

• وسجاد من صوف الحملان.

• كما تتميز من الداخل بزخرفة خشبية جميلة.

• تأتي رولز رويس بشكل خارجي كلاسيكي.

تحتوي سيارة كولينان على الكثير من الميزات الترفيهية، فتتمتع بشاشة تعمل باللمس مع وحدة تحكم عن بعد رائعة، كما تتضمن على Apple CarPlay أيضًا في كل طراز، ويضيف خيار الترفيه المتاح في المقعد الخلفي شاشة مقاس 12.0 بوصة إلى الجزء الخلفي من كل مقعد أمامي إلى جانب نقطة اتصال Wi-Fi، تحتوي السيارة كذلك على نظام صوتي مفصل يشتمل على 18 مكبر صوت.

تمتلك Rolls-Royce فئة SUV مجموعة من التقنيات المتميزة مساعدة للسائق، بما في ذلك الرؤية الليلية كما تشمل ميزات السلامة الرئيسية ما يلي:-

• تحذير قياسي من الاصطدام الأمامي وفرملة الطوارئ التلقائية.

• نظام التحذير القياسي والمساعدة في الحفاظ على الحارة.

• مثبت السرعة التكيفي القياسي.

حقاً هذه السيارة لا تحتاج إلى مقدمة ولا تقييم لأنها علامة تجارية مميزة ورائدة في سوق السيارات العالمي، لقد كانت مثالاً للرفاهية لعقود وستظل كذلك لسنوات قادمة، وتمثل كولينان رؤية الشركة العملاقة الطموحة لسيارة فئة SUV وهي المحاولة الأولى لشركة Rolls-Royce، تم تقديمها للعالم في عام 2019، فتقدم هذه السيارة سمات رائعة للقيادة على الطرق الوعرة وأناقة مطلقة في حزمة واحدة.