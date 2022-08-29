مواصفات سيارة رولز رويس فانتوم 2023 عنوان الفخامة التي لا حدود لها لعشاق السيارات

تم مؤخرًا الكشف عن النسخة المُحدثة من طراز رولز رويس فانتوم 2023 والمعروفة بإسم سيريز 2 “Series II”، لتثبت لنا أن هذه الفئة من السيارات قد حصلت على العديد من المزايا الجديدة والتي تجعلها كفيلة بأسواق السيارات، حيث أن الجيل الأول من هذه السيارات متوفر بالأسواق منذ عام 2017 وكان لا بد من إخضاعها لعدد من التعديلات التي تجعلها قادرة على الإستمرار في المنافسة وإثبات جداراتها.

أهم التعديلات الأخيرة على رولز رويس فانتوم 2023

نعم لقد حان الوقت لتحظى السيارة رولز رويس فانتوم 2023 على بعض التعديلات الخاصة من ناحية التصميم، فقد كشفت الشركة البريطانية عن أحدث موديلاتها وهو طراز رولز رويس فانتوم 2023 بالعديد من التحديثات.

معظم التحديثات اقتصرت على التصميم والمظهر العام للسيارة وهذا ما ظهر في شريط إضاءة جديد يتوج الشبك الأمامي ليظهر بشكل أكثر بروزًا.

حظيت المنطقة المحيطة بالمصابيح الأمامية بنصيبها من التحسينات، حيث ظهرت بنمط مميز جدًا يشبه النجوم عن بعد وبشكل يتوافق بشكل رئيسي مع تصميم السقف المرصع بالنجوم في المقصورة.

أما أنماط العجلات فكانت جديدة من حيث التصميم الثلاثي الأبعاد مع حواف مثلثة أو تصميم دائري قديم مشابه لتصميم العجلات المستخدمة في فترة العشرينات من القرن الماضي.

مواصفات رولز رويس فانتوم 2023

رولز رويس فانتوم 2023 سيارة سيدان فاخرة مُصممة بمحرك V12 الخارق مع قوة تصل إلى 563 حصانًا.

نظام المعلومات الخاص بها يتألف من شاشة لمس 10.5 بوصات ونقطة اتصال Wi-Fi.

مساحة الشحن بالسيارة تبلغ حوالي 19 قدمًا مكعبًا مما يجعلها تحظى بمساحة أكبر لوضع الأمتعة والأغراض المختلفة بها.

رولز رويس فانتوم 2023 من الداخل

جلد المقصورة الداخلي مُبطن بجلد فاخر مع سجاد من صوف الحملان.

تصميم ذات زخارف خشبية جميلة مع لمسات من الألومنيوم.

كل جزء تقريبًا من مقصورة فانتوم الفاخرة يتحدث عن نفسه ومدى فخامته بشكل لا يمكن تخيله، حيث السيارة المجهزة بزوج من المقاعد المكسوة والمغطاة بالجلد وطاولة صغيرة تخرج من الخلفية الخاصة بتلك الأمامية.

المساحة الداخلية للمقصورة تتسع لخمسة أفراد.

يتمتع أفراد المقاعد الخلفية والأمامية بمساحة كبيرة للأرجل والرأس.

الدخول والخروج من السيارة أمرًا يسيرًا وسهلاً بسبب أن الأبواب الخلفية تفتح بمقدار حوالي 90 درجة تقريبًا.

مزايا سيارة رولز رويس فانتوم 2023

يوجد نظام اتصال Wi-Fi.

السيارة مزودة بنظام صوتي مكون من 16 مكبر صوت.

فتحة سقف بانورامية مع تحكم أوتوماتيكي في المناخ رباعي المناطق.

مقاعد مزودة بنظام تدفئة وتدليك للمقاعد الخلفية والأمامية.

كسوة جلدية وخشبية على لوحة العدادات والباب من الداخل.

عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف قابلة للإمالة كهربائيًا.

معايير السلامة والأمان

نظام تحذير الإصطدام الأساسي.

السيارة مزودة بمستشعر إشعال الوسادة الهوائية.

كاميرا الجانب الأيمن مع كاميرا الجانب الأيسر.

كاميرا أمامية وأيضًا السيارة مزودة بكاميرا احتياطية.

عوارض الإصطدام الجانبية.

حساسات ركن خلفية وأمامية.

التحكم الإلكتروني بالثبات.

ألوان سيارة رولز رويس فانتوم 2023 الخارجية

السيارة متوفرة بعدة الوان منها:-

أوارنج لامع- أحمر- أرجواني- أخضر- أسود – الأزرق- الأبيض القطبي.

سعر سيارة رولز رويس فانتوم 2023

يبدأ سعر الطراز الأساسي من السيارة بالأسواق العالمية بنحو 460 الف دولار.