مواصفات سيارة جيتور إكس 70 plus موديل 2024

تعتبر سيارة جيتور X70 بلس موديل 2024 رمزًا للابتكار والتطوير في عالم السيارات، حيث إنها تجمع بين التصميم الأنيق والأداء العالي، مما يجعلها من الخيارات المميزة في فئتها، في هذه المقالة نقدم لكم مراجعة شاملة عن هذه السيارة، متناولين أبرز مميزاتها من حيث التكنولوجيا المتطورة والراحة الفائقة التي توفرها.

التصميم الخارجي الشبابي والرياضي

يبرز في سيارة جيتور X70 بلس 2024 تصميمها الخارجي الشبابي والرياضي، يتميز الهيكل بطابع رياضي مع واجهة أمامية جذابة تضم شبكًا أماميًا كبيرًا من الكروم ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تأتي بمرايا جانبية كهربائية تدعم الطي والضبط الكهربائي مع خاصية الذاكرة والتدفئة.

فتحة سقف بانورامية مميزة

تتمتع السيارة بفتحة سقف بانورامية فسيحة تضفي جمالية وتجربة قيادة ممتعة، وتمتاز بجنوط عجلات مقاس 20 بوصة تضيف المزيد إلى أناقتها وجاذبيتها.

التصميم الداخلي

التصميم الداخلي للسيارة يتميز بمساحته الواسعة التي تتسع لجميع أفراد العائلة، تأتي بـ7 مقاعد مغطاة بجلد عالي الجودة، مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا ونظام ذاكرة لمقعد السائق، بالإضافة إلى خاصية التدفئة والتبريد ومكيف هواء أوتوماتيكي.

مقصورة متطورة

تتميز السيارة بمقصورة متطورة تضم مقود قيادة متعدد الوظائف مغطى بالجلد، شاشتين مقاس 10.25 بوصة للعدادات ونظام المعلومات والترفيه تدعمان آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي فاخر مكون من 11 سماعة.

الأمان والسلامة



تتمتع السيارة بميزات أمان متقدمة، تشمل 8 وسائد هوائية، قراءة مسار الطريق، كاميرات بزاوية 360 درجة، مكابح مانعة للانغلاق، نظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة لنزول المنحدرات وصعود المرتفعات، كما تضم تقنيات مثل نظام التحكم في قوة الجر، وتحذير الخروج عن المسار، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وتنبيهات تفادي التصادم الأمامي.

مواصفات المحرك والأداء

بالنسبة لأداء السيارة فهي تشمل محرك بنزين تيربو مع 4 أسطوانات، متوفرة بسعتين 1.5 و1.6 لتر، ناقل حركة DCT بـ6 أو 7 سرعات، نظام قيادة أمامي، وقوة تتراوح بين 154 و197 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر وكفاءة استهلاك الوقود تصل إلى 14.6 كم/لتر.

أسعار جيتور X70 بلس 2024

تتنوع أسعار السيارة بحسب الفئة، حيث تبدأ من 92,148 ريال سعودي لفئة كومفرت 1.5 لتر، وتصل إلى 119,853 ريال سعودي لفئة لكجري 1.6 لتر.

وفيما يلي جدول مواصفات سيارة جيتور X70 بلس موديل 2024: