مواصفات سيارة جاكوار I-PACE ذات التصميم الانسيابي والمقصورة الفاخرة

جاكوار I-PACE سيارة المحترفين المجهزة بأفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم انتاج أول نسخة رياضية متعددة الاستخدامات في عام 2018 لتعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل تقوم بإنتاجها الشركة العالمية، جاكوار I-PACE توفر لراكبيها القيادة المريحة مع التمتع برفاهية مثالية متمثلة في مقصورتها الفاخرة والعصرية من حيث الشكل والتصميم في جميع موديلاتها، تُعد سيارة جاكوار في مقدمة ثورة السيارات الكهربائية ذات المقاعد الخمس التي تهدف لراحة عملائها.

جاكوار I-PACE وتصميمها الخارجي

التصميم الانسيابي

تحظى جاكوار I-PACE بحضور قوي تثبت ذاتها على الطريق وبقوة.

مصابيح أمامية منخفضة السماكة من نوع LED.

سقف ذات مظهر انسيابي مع السقف بلون الهيكل أو الزجاجي البانورامي أو الأسود المتباين.

جاكوار I-PACE وسقفها الانسيابي

سقف جاكوار I-PACE نجدها بأكثر من تصميم إما بسقف بلون أسود متباين أو زجاجي بانورامي أو بلون الهيكل المعدني.

يميزه عدم سماح الأشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية الدخول إلى المقصورة الداخلية وهذه إضافة من ضمن إضافات جاكوار المتعددة.

إطارات جاكوار I-PACE

اجواء داخلية فخمة تبرزها اللمسات اليدوية في كل أنجاء المقصورة الداخلية.

إضاءة بيضاء شديدة الوضوح ما يساعدها على إبراز روعة التفاصيل للسيارة ليلاً.

كونسول مركزي يتسم بتصميم انسيابي في وسط المقصورة مما يعطيك احساسًا بمساحة كبيرة.

مقاعد ذات تصميم رياضي أبرع فيها مصمميها من حيث الشكل والألوان واختيار المواد.

توفير ميزة التدفئة والتبريد لتوفير مستوى أكبر من الراحة.

زجاج صفائحي قوي عازل للضوضاء يغلف جميع النوافذ الأمامية والخلفية مما يجعلك في عالم أخر.

جاكوار I-PACE قوة ديناميكية

السيارة رياضية متعددة الاستعمالات ذات اداء كهربائي دون انبعاث عوادم من أنبوبها رغم قوة الأداء.

مجموعة نقل بقدرة 400 حصان مع عزم دوران فوريًا يبلغ 696 نيوتن متر.

تسارع السيارة من الصفر حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثوانٍ.

بطارية جاكوار I-PACE

بطارية بقدرة 90 كيلو وات/الساعة.

محركين كهربائيين مغناطيسيين.

تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي.

تتيح السيارة امكانية القيادة في مختلف الظروف والطرق.

تتضمن السيارة مضخة عالية الحرارة تقوم بجمع الحرارة من الهواء الخارجي والمحركات الإلكترونية للسيارة.

تقوم بتدفئة الهواء بالمقصورة من خلال نظام التدفئة والتهوية.

الرفاهية والفخامة مقدمة في جاكوار I-PACE

نظام معلومات Pivi Pro التي تمكنك من هاتفك الذكي والحصول على كافة المعلومات الرئيسية مثل الوسائط وجهات الاتصال والملاحة.

تتيح لك من خلال Remote من جاكوار اكتشاف المعلومات الاساسية.

شاشة عرض امامية تقوم بعرض بيانات السيارة الرئيسية مثل اتجاهات الملاحة والسرعة على الزجاج الأمامي مع رسومات فائقة الدقة وألوان متكاملة.

شاشة عرض بيانات بقياس 12.3 بوصة.

سعر سيارة جاكوار I-PACE

حتى الآن لم يتم التصريح عن سعر سيارة جاكوار I-PACE بالأسواق، وإن كان يتوقع البعض أن يكون سعرها مرتفع بعض الشيء نظرًا لتقنياتها المتميزة في عالم السيارات الحديثة.