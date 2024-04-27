مواصفات سيارة تويوتا راش 2024 أفضل سيارة عائلية اقتصادية

مواصفات سيارة تويوتا راش 2024 التي تتميز بكونها أفضل السيارات العائلية الاقتصادية العملية التي تناسب بشكل كبير الاستخدام اليومي وقضاء المشاوير المختلفة داخل المدن، إلى جانب ذلك فهي تتميز بالرحابة والسعة الداخلية حيث تتسع لوجود 7 ركاب، فضلاً عن هذا فهي تتمتع بسعر تنافسي يجعلها تتنافس في السوق السعودي مع السيارات الأخرى التي تقع في فئتها مثل نيسان كيكس وهيونداي كريتا، وتتوفر تلك السيارة اليابانية الكروس أوفر بفئتين في السوق السعودي هما STD، GL.

بالنظر إلى التصميم الخارجي فنجد أن تويوتا راش 2024 جاءت بمظهر ضخم ومقدمة ذات طابع هجومي، يتوسطها شبك أفقي باللون الأسود يحتل مساحة كبيرة منها، ويتصل به مصابيح إنارة أمامية بتقنية LED، فضلاً عن كشافات الضباب الأمامية.

ونرى في الجانب مرايا قابلة للطي كهربائياً جاءت بلون الهيكل، مع تزويدها بإشارات انعطاف، كما ترتكز السيارة على جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة.

أبعاد السيارة الطول 4.435 ملم، العرض 1.695 ملم، الارتفاع 1.705 ملم. طول قاعدة العجلات 2.680 ملم وزن السيارة 1.300 كجم محرك السيارة محرك مزدوج رباعي الاسطوانات.

السعة 1.5 لتر

قوة 103 حصان

عزم دوران 136 نيوتن/ متر

تسارع من صفر إلى 100 كم خلال 13 ثانية. سعر السيارة فئة STD بسعر 73.255 ريال سعودي. فئة GL بسعر 79.005 ريال سعودي.

تتمتع مقصورة تويوتا راش بعدد من التجهيزات المميزة، حيث تأتي مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في نظام الترفيه والصوت وغير ذلك، كما تدعم شاشة لمسية مقاس 7 بوصة، ونظام صوتي مكون من 8 سماعات، فضلاً عن منفذ USB مزدوج، وشاحن سريع للراكب الخلفي.

مزايا الأمان في السيارة