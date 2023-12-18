مواصفات سيارة بي إم دبليو الكهربائية iX1 eDrive20 الجديدة كلياً

أطلقت شركة BMW عملاق صناعة السيارات، سيارة بي إم دبليو iX1 eDrive 20، وتعد هذه السيارة أحدث الإصدارات من سيارات بي إم دبليو، حيث تم طرحها في الأسواق في شهر أكتوبر من عام 2023، وتتميز السيارة بمظهرها العصري والحديث والجذاب، كما أن سيارة بي إم دبليو الكهربية هذه تصلح للتجول داخل المدينة، كما أنها تصلح للسفر بسبب مدها الذي يصل إلى أكثر من 475 كيلو متر للشحنة الواحدة، الآن دعونا نتعرف على مواصفات سيارة BMW iX1 eDrive 20، بالإضافة إلى السعر الرسمي للسيارة الذي يتراوح بين 46 ألف يورو إلى 48 ألف.

مواصفات iX1 eDrive20