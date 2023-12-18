مواصفات سيارة بي إم دبليو الكهربائية iX1 eDrive20 الجديدة كلياً
أطلقت شركة BMW عملاق صناعة السيارات، سيارة بي إم دبليو iX1 eDrive 20، وتعد هذه السيارة أحدث الإصدارات من سيارات بي إم دبليو، حيث تم طرحها في الأسواق في شهر أكتوبر من عام 2023، وتتميز السيارة بمظهرها العصري والحديث والجذاب، كما أن سيارة بي إم دبليو الكهربية هذه تصلح للتجول داخل المدينة، كما أنها تصلح للسفر بسبب مدها الذي يصل إلى أكثر من 475 كيلو متر للشحنة الواحدة، الآن دعونا نتعرف على مواصفات سيارة BMW iX1 eDrive 20، بالإضافة إلى السعر الرسمي للسيارة الذي يتراوح بين 46 ألف يورو إلى 48 ألف.
مواصفات iX1 eDrive20
|دفع أمامي 150 كيلووات (204 حصان)
|القوة
|عزم دوران 247 نيوتن متر
|عزم الدوران
|من 0 إلى 100 كم في 8.7 ثانية
|التسارع
|السرعة 170 كم/ساعة
|السرعة القصوى
|إجمالي 66 كيلووات في الساعة
|سعة البطارية
|تبريد الهواء ليثيوم أيون 400 فولت
|وسيلة التبريد
|475 km
|المدى
|شاحنة بيك اب 4 ابواب، 5 مقاعد
|الهيكل
|4500 × 1845 × 1642
|الأبعاد
|2485 كيلوغرام
|الوزن
|نظام تعليق هوائي متكيف، وتوجيه للمحور الخلفي بزاوية تصل إلى 10 درجات، وتوجيه سلكي
|نظام التعليق
|R20
|حجم العجلات
|مكابح وزن 750 كجم
|الفرامل
|شاشة لمس 10.3 بوصة
|الشاشة الداخلية
|مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية
|المقاعد
|فتحة سقف زجاجية بانورامية، قابلة للإمالة والانزلاق
|السقف
|نعم تدعم
|مساعد وقوف السيارة
|لا تدعم القيادة الذاتية
|القيادة الذاتية
|12 جهاز استشعار، 4 كاميرات. مساعد التوجيه والتحكم في المسار، مساعد تحديد السرعة التلقائي، توجيه المسار النشط، التحكم في مسافة الركن، مساعد ركن السيارة، مساعد الرجوع للخلف، مساعد الركن الجانبي، التحذير من الاصطدام الأمامي، مساعد الضوء العالي
|وسائل مساعدة القيادة